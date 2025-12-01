Film Wrap: हेमा मालिनी ने बताया क्यों जल्दबाजी में हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, समांथा ने रचाई दूसरी शादी

हर दिन एंटरटेनमेंट की खबरों का डोज लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं. आज, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से सबसे ज्यादा खबरों ने सुर्खियां बटोरीं. एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हाल ही में अपने पति दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र पर बात की. उन्होंने बताया कि आखिरी समय में एक्टर की हालत काफी खराब हो गई थीं. उन्हें देखना किसी के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो गया था.

इसके अलावा साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथप्रभू ने अपने बॉयफ्रेंड डायरेक्टर राज निदिमोरू संग शादी रचाई. कपल ने एक प्राइवेट सेरेमनी में सात फेरे लिए. समांथा ने नागा चैतन्य से तलाक के चार साल बाद अपना घर बसाया.

'शादी सबसे बड़ी गलती, अमिताभ कह सकते हैं', क्यों बोलीं जया बच्चन, बताया कब हुआ पहला प्यार

जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन संग अपनी शादी पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने बताया कि कपल ने कई सालों तक अपनी शादी रजिस्टर नहीं कराई थी. वो गैरकानूनी तरीके से साथ रह रहे थे.

बिग बॉस: 'मेरी फोटो देखी, हाथ फेरा, फिर मारी फूंक...', तान्या ने किया टोटका? देखकर डरे बसीर अली

बसीर अली ने दावा किया कि तान्या मित्तल ने बिग बॉस हाउस में उनके खिलाफ काला जादू किया. तान्या ने बसीर की फोटो पर हाथ फेरकर उसे फूंक मारी, जिसे देख एक्टर डर गया था.

'शाहरुख-सलमान जितने पैसे नहीं मिलते मुझे, मैं सस्ता मजदूर हूं', बोले मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी ने कहा कि उन्हें 'द फैमिली मैन' की सक्सेस के बावजूद शाहरुख और सलमान खान जितने पैसे नहीं मिलते हैं. इंडस्ट्री में उनका स्ट्रगल अभी भी जारी है.

2 साल की हुईं रुबीना की जुड़वां बेटियां, बीच किनारे मनाया बर्थडे, बिकिनी में दिए पोज

एक्ट्रेस रुबीना दलैक ने अपनी जुडवां बेटियों का दूसरा जन्मदिन एक वेकेशन के साथ मनाया. एक्ट्रेस ने बीच के किनारे बिकिनी पहने कई पोज दिए.

क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को डेट कर रहीं मृणाल? रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी- फ्री चीजें...

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपनी डेटिंग लाइफ पर चुप्पी तोड़ी है. उनका नाम कई लोगों संग जोड़ा जा रहा था. मृणाल ने मां के साथ अपना फोटो शेयर करके अफवाहों पर रिएक्ट किया.

