Film wrap: धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, डिलीवरी से पहले भारती की तबीयत खराब

बुधवार का दिन मनोरंजन जगत के लिए खास रहा. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी, जिसमें कंगना रनौत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं. बेटी ईशा और अहाना भी इमोशनल नजर आए. इसके अलावा कॉमेडियन भारती सिंह किसी भी समय गुडन्यूज दे सकती हैं. उनकी तबीयत खराब हो रही है. लेबर पेन होते ही वो अस्पताल में एडमिट हो जाएंगी.

तान्या मित्तल का पकड़ा गया झूठ, किराए के कपड़ों को अपना बताया, पेमेंट भी नहीं दिया, स्टाइलिस्ट का दावा

बुधवार को स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक डिटेल पोस्ट शेयर करके बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल पर अपने पैसे न चुकाने का आरोप लगाया.

हमारा प्यार सच्चा था, धर्मेंद्र को यादकर बोलीं हेमा मालिनी, छोटी बेटी के नहीं रुके आंसू

धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी ने दिल्ली में प्रेयर मीट रखी थी. उन्हें याद करते हुए वो थोड़ी भावुक नजर आईं. पर बेटी ईशा और अहाना देओल ने मां को संभाला.

21 साल बड़े अजय देवगन संग रोमांटिक सीन देना कितना मुश्किल था? रकुल प्रीत बोलीं- उनकी इज्जत...

रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म दे दे प्यार दे 2 की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें इस फिल्म में मिला किरदार संतुष्टि देने वाला था. उन्होंने अजय देवगन संग एज गैप पर अपनी राय दी.

डिलीवरी से पहले भारती की तबीयत खराब, पैक किए बैग्स, आने वाले हैं 1 नहीं 3 नन्हे मेहमान?

कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. किसी भी समय उनकी डिलीवरी हो सकती है. फैन्स को भारती पल-पल के अपडेट्स व्लॉग्स के जरिए दे रही हैं.

'मेरी Kiss के बाद सुरीली हुई मीका की आवाज', बोलीं राखी सावंत, सिंगर की उतारी नकल

ड्रामा क्वीन राखी सावंत के क्या ही कहने. वो जो भी करती हैं और जो भी बोलती हैं, वायरल हो जाता है. वो सबसे बड़ी एंटरटेनर हैं.

