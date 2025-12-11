scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film wrap: धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, डिलीवरी से पहले भारती की तबीयत खराब

फिल्म रैप में बुधवार का दिन काफी खास रहा. हेमा मालिनी ने बेटियों- ईशा और अहाना के साथ मिलकर धर्मेंद्र की याद में प्रेयर मीट रखी. जो दिल्ली में आयोजित की गई. हेमा इस मौके पर इमोशनल नजर आईं.

Advertisement
X
धर्मेंद्र के लिए हेमा ने रखी प्रेयर मीट (Photo: Yogen Shah)
धर्मेंद्र के लिए हेमा ने रखी प्रेयर मीट (Photo: Yogen Shah)

बुधवार का दिन मनोरंजन जगत के लिए खास रहा. हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी, जिसमें कंगना रनौत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुईं. बेटी ईशा और अहाना भी इमोशनल नजर आए. इसके अलावा कॉमेडियन भारती सिंह किसी भी समय गुडन्यूज दे सकती हैं. उनकी तबीयत खराब हो रही है. लेबर पेन होते ही वो अस्पताल में एडमिट हो जाएंगी. 

तान्या मित्तल का पकड़ा गया झूठ, किराए के कपड़ों को अपना बताया, पेमेंट भी नहीं दिया, स्टाइलिस्ट का दावा
बुधवार को स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक डिटेल पोस्ट शेयर करके बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल पर अपने पैसे न चुकाने का आरोप लगाया.

हमारा प्यार सच्चा था, धर्मेंद्र को यादकर बोलीं हेमा मालिनी, छोटी बेटी के नहीं रुके आंसू
धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी ने दिल्ली में प्रेयर मीट रखी थी. उन्हें याद करते हुए वो थोड़ी भावुक नजर आईं. पर बेटी ईशा और अहाना देओल ने मां को संभाला.

सम्बंधित ख़बरें

Ahana Deol, Hema Malini, Esha Deol
हमारा प्यार सच्चा था, धर्मेंद्र को यादकर बोलीं हेमा, छोटी बेटी के नहीं रुके आंसू 
hema daughter ahana pays tribute
हेमा ने रखी धर्मेंद्र की प्रेयरमीट, नहीं आए सनी-बॉबी देओल! बेटी आहना पहली बार दिखीं  
Dharmendra Prayer
Prayer meeting में दिखेंगे Esha Deol के EX Husband! 
Hema Dharmendra
Dharmendra के जन्मदिन पर इमोशनल हुईं Hema Malini! 
बॉबी देओल-धर्मेंद्र (Photo: Instagram @iambobbydeol)
'आपके संस्कारों से हम देओल बने', पापा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए बॉबी, छलका दर्द 

21 साल बड़े अजय देवगन संग रोमांटिक सीन देना कितना मुश्किल था? रकुल प्रीत बोलीं- उनकी इज्जत...
रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म दे दे प्यार दे 2 की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें इस फिल्म में मिला किरदार संतुष्टि देने वाला था. उन्होंने अजय देवगन संग एज गैप पर अपनी राय दी.

Advertisement

डिलीवरी से पहले भारती की तबीयत खराब, पैक किए बैग्स, आने वाले हैं 1 नहीं 3 नन्हे मेहमान?
कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. किसी भी समय उनकी डिलीवरी हो सकती है. फैन्स को भारती पल-पल के अपडेट्स व्लॉग्स के जरिए दे रही हैं. 

'मेरी Kiss के बाद सुरीली हुई मीका की आवाज', बोलीं राखी सावंत, सिंगर की उतारी नकल
ड्रामा क्वीन राखी सावंत के क्या ही कहने. वो जो भी करती हैं और जो भी बोलती हैं, वायरल हो जाता है. वो सबसे बड़ी एंटरटेनर हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement