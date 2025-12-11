तान्या मित्तल का पकड़ा गया झूठ, किराए के कपड़ों को अपना बताया, पेमेंट भी नहीं दिया, स्टाइलिस्ट का दावा

बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद फाइनलिस्ट तान्या मित्तल एक विवाद में फंस गई हैं. उनकी स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने उन पर पेमेंट क्लियर न करने, कपड़े वापस न करने और डिजाइनर और स्टाइलिस्ट को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है.

दरअसल बुधवार को स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने तान्या मित्तल पर अपने पैसे न देने का आरोप लगाया. अपने नोट में उन्होंने दावा किया कि तान्या की टीम ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया. रिद्धिमा ने इसे लेकर वीडियो और स्टोरी शेयर की. जिसमें तान्या को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे थे.

स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा ने क्या कहा?

रिद्धिमा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, 'मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में तान्या को सपोर्ट किया है. आप मेरे सभी इंटरव्यू मेरे रिकॉर्ड किए गए बाइट्स, सेलिब्रिटी वोटिंग वीडियो, सपोर्टिंग वीडियो देख सकते हैं. यहां तक ​​कि उनके अपने इंटरव्यू में भी मैं उन्हें सपोर्ट कर रही थी. मेरे से ही कपड़े सोर्स करवाके हमें ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं.'

रिद्धिमा ने आगे लिखा, 'मैं एक बात बहुत साफ कर दूं, एक डिज़ाइनर और एक स्टाइलिस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है. मैं स्टाइलिस्ट हूं. पूरे एक हफ्ते तक हर साड़ी और लहंगा मेरे द्वारा भेजा गया था और वे सभी महंगे थे. आप खुद ब्रांड चेक कर सकते हैं. अब तक कुछ भी वापस नहीं किया गया है. उन्हें कपड़े पसंद आए, लेकिन एक बार भी उन्होंने तारीफ नहीं की और अब वह मुंह बना रही है और टेलर और डिजाइनर के बारे में बात कर रही है? क्या एटीट्यूड है. बहुत बढ़िया. क्या इज्जत ऐसी होती है?'

वहीं रिद्धिमा ने दावा किया कि उनकी टीम ने उन्हें एक आउटफिट सोर्स करने के लिए कहा और साथ में चेतावनी दी, 'अगर आज की साड़ी नहीं आई, तो पेमेंट नहीं किया जाएगा.'

रिद्धिमा ने तान्या की टीम पर आरोप लगाते हुए कहा, 'यह कैसा बर्ताव है? कल उन्हें दोपहर 1:30 बजे सिद्धि विनायक जाना था, और सुबह 11 बजे मुझे फोन आया कि उन्हें एक आउटफिट चाहिए. मैंने फिर भी एक घंटे के अंदर सब कुछ अरेंज कर दिया. यहां तक ​​कि पोर्टर डिलीवरी का पेमेंट भी मैंने किया. कम से कम स्टाइलिस्ट, टेलर और डिज़ाइनर की थोड़ी इज्जत तो करो. बिग बॉस में एक हफ्ते का पेमेंट 50k होता है. मैंने जितने भी आउटफिट भेजे, वे सभी महंगे थे. कल का लहंगा ही 58k का था और फिर भी मैं बहुत कम चार्ज कर रही हूं.'

तान्या ने नहीं दिया पेमेंट

स्टाइलिस्ट ने आगे लिखा, 'पिछले 2 वीकेंड का वार आउटफिट का क्या? वह मेरा था. वह पेमेंट कहां है? ग्रैंड फिनाले के लिए मैंने उसके भाई का आउटफिट स्टाइल किया था. वह पेमेंट कहां है? कल के आउटफिट का पेमेंट कहां है? मैंने अपना काम हर बार समय पर किया और यह रवैया साफ दिखाता है कि वह कैसी है. बहुत बढ़िया तान्या और पूरी टीम. भगवान आप सभी को आशीर्वाद दे. धन्यवाद. मैं सभी डिजाइनर्स, टेलर्स जैसा कि उसने बताया और स्टाइलिस्ट का सम्मान करती हूं और उन्हें सलाम करती हूं. बहुत सारा प्यार.'

बिग बॉस 19 की फेमस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल

गौरतलब है कि तान्या मित्तल बिग बॉस 19 में अपनी जर्नी की वजह से सुर्खियों में रही हैं. इस शो में उन्होंने अक्सर साड़ियों के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की और बार-बार दावा किया कि वह बिग बॉस के घर में लगभग 800 साड़ियां लेकर आई थीं.

