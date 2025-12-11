हमारा प्यार सच्चा था, धर्मेंद्र को यादकर बोलीं हेमा मालिनी, छोटी बेटी के नहीं रुके आंसू

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. पूरा देओल परिवार उनके जाने के गम में डूबा हुआ है. सबसे ज्यादा बेटी अहाना अपने पिता के जाने से टूटी हैं. धर्मेंद्र की याद में हाल ही में हेमा मालिनी ने दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रेयर मीट रखी. मां के साथ दोनों बेटियां ईशा और अहाना एक स्तंभ की तरह खड़ी दिखीं.

धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा

हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट में देवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद किया. उनसे जुड़ीं यादों का पिटारा खोला. पीछे खड़ी बेटी अहाना काफी भावुक होती दिखीं. हालांकि, उन्हें संभालने के लिए ईशा साथ नजर आईं. हेमा ने कहा- जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवनसाथी बन गए. हमारा प्यार सच्चा था. तो हमारे अंदर किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की. वो मेरे लिए एक, बहुत ही समर्पित जीवनसाथी बने. वो मेरे लिए एक प्रेरणादायक, एक मजबूत स्तंभ बनकर हर क्षण, हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे. मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति रही.

"मेरी दोनों बेटियां ईशा और अहाना, इनके लिए एक वात्सल्य के भरे पिता बने. बहुत प्यार दिया. और उनको सही समय पर उनकी शादी भी कराई. हमारे पांच नाती-पोते, उनके लिए बहुत प्यारे नानू बने, उन्हें बहुत प्यार करते थे. और हमारे बच्चों के लिए भी उनके नानू फेवरेट थे. सभी बच्चों को देखकर धरम जी इतने खुश हो जाते थे."

"उन्हें छोटे-छोटे बच्चे बहुत पसंद थे. मेरे से कहते थे कि ये देखो, ये हमारी बहुत सुंदर फुलवारी है. इसे हमेशा प्यार से सहजकर रखना. मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी मां, मेरी आंटी, मेरे दोनों भाई, भाभी, उनके बच्चे और परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने खूब प्यार किया है."

एक्टर अरुण गोविल ने शेयर की थी पोस्ट

रामानंद सागर के एतिहासिक शो 'रामायण' फेम एक्टर अरुण गोविल, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल हुए. इंस्टाग्राम पर अरुण ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट शेयर की. वो हेमा और अहाना के साथ बैठे भी नजर आए. उन्होंने धर्मेंद्र की तस्वीर के आगे दीया जलाकर, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की.

पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होकर स्व. धर्मेंद्र जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. उनकी सादगी और योगदान सदैव प्रेरणा रहेंगे. ॐ शांति. फैंस धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार को साहस की कामना कर रहे हैं."

इससे पहले भी हेमा मालिनी ने मुंबई में अपने घर पर धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की थी. 27 नवंबर के दिन देओल परिवार की दूसरी प्रार्थना सभा हुई थी, जिसको ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ नाम दिया गया था. इसमें पूरा बॉलीवुड नजर आया था, लेकिन हेमा और उनकी बेटियां फिर भी नहीं पहुंचीं थीं. धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर भी देओल परिवार के हर सदस्य ने दिवंगत एक्टर के साथ पोस्ट शेयर कर उन्हें नमन किया था.

