Film wrap: एकसाथ 3 बच्चों की मां बनेंगी भारती सिंह? 7 साल बड़े क्रिकेट होस्ट पर आया एक्ट्रेस का दिल

फिल्म रैप में बुधवार के दिन काफी कुछ हुआ. कॉमेडियन भारती सिंह को लेकर खबर फैली है कि उन्होंने जुड़वां नहीं ट्रिपलेट्स बच्चों को जन्म दिया है. हालांकि, भारती ने इसपर अबतक चुप्पी नहीं तोड़ी है.

दूसरी बार मां बनने वाली हैं भारती (Photo: Instagram @haarshlimbachiyaa30)
मनोरंजन की दुनिया में बुधवार का दिन खास रहा. कॉमेडियन भारती सिंह प्रेग्नेंट हैं. कहा जा रहा है कि भारती जुड़वां बच्चों को जन्म नहीं देंगी, बल्कि उन्हें ट्रिपलेट्स होने वाले हैं. इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो भारती ही बताएंगी. इसके अलावा क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर, एक्ट्रेस कृतिका कामरा को डेट कर रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने कुछ तस्वीरें शेयर कर फैन्स को खुशखबरी दी.

'कपिल शर्मा तैयार रहना', प्रियंका चोपड़ा का चैलेंज, मुंबई में होने वाला है धमाल
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी. इस बीच एक्ट्रेस अमेरिका से मुंबई आई हैं.

एकसाथ 3 बच्चों को जन्म देंगी भारती सिंह? पति हर्ष ने किया दावा, बोले- ट्रिप्लेट्स होंगे...
41 साल की उम्र में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. बीते दिनों उन्होंने मैटरनिटी शूट कराया था.

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. 

7 साल बड़े क्र‍िकेट होस्ट पर आया कृतिका कामरा का दिल, रिश्ता किया कंफर्म
मशहूर एक्ट्रेस कृतिका कामरा प्यार में हैं. उन्होंने ने आखिरकार अपने रिश्ते पर मुहर लगाई और बताया कि वो पॉपुलर क्रिकेट होस्ट और कंटेंट प्रोड्यूसर, गौरव कपूर को डेट कर रही हैं.

सिर पर फूलों का सहरा-लंबा घूंघट, हिंदू BF संग एक्ट्रेस ने किया निकाह, शादी में हुई रोमांटिक
'बिदाई' फेम एक्ट्रेस सारा खान अब मिस से मिसेज बन चुकी हैं. सारा ने बीते दिनों अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष पाठक संग शादी रचाई है.

---- समाप्त ----
