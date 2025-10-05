Film Wrap: 58 की उम्र में पापा बने अरबाज खान, पवन सिंह ने पत्नी को घर में घुसने से रोका

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में भूचाल आ गया है. वहीं दूसरी ओर सलमान खान के परिवार में इस समय खुशी का माहौल है. अरबाज खान की पत्नी शूरा ने बेटी को जन्म दिया है.

