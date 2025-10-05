Film Wrap: 58 की उम्र में पापा बने अरबाज खान, पवन सिंह ने पत्नी को घर में घुसने से रोका

रविवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां खान परिवार में खुशियों का माहौल है तो वहीं दूसरी ओर विक्की कौशल की फैमिली भी नए मेहमान का इंतजार बेसब्री से कर रहा है. वहीं पवन सिंह की पत्नी ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि पावर स्टार ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया है.
बधाई हो! पापा बने अरबाज खान, पत्नी शूरा ने बेटी को दिया जन्म, जश्न में डूबा खान परिवार
खान परिवार के लिए 5 अक्टूबर का दिन यादगार बन गया है, क्योंकि इसी दिन घर में नन्ही परी की किलकारी गूंजी है. अरबाज खान की पत्नी शूरा ने बेटी को जन्म दिया है.
पवन सिंह ने पत्नी को घर में घुसने से रोका, बुलाई पुलिस, रोती-बिलखती ज्योति ने लगाई मदद की गुहार
पवन सिंह की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. उनकी पत्नी ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि पावर स्टार ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया है.
'मेरा पार्टनर भी गलत', रो-रोकर एक्टर से बोलीं धनश्री, युजवेंद्र चहल पर साधा निशाना?
रियलिटी शो राइज एंड फॉल में इन दिनों धनश्री वर्मा अपना अच्छा खेल दिखा रही है. वहीं हाल ही में शो से जुड़ा एक प्रोमो आया जिसमें धनश्री, चहल के बारे में बात करते हुए दिखाई दी.
18 साल के मशहूर एक्टर का अजीबो-गरीब हेयरस्टाइल, उड़ी खिल्ली, यूजर्स बोले- क्या मजबूरी थी भाई?
जन्नत जुबैर के भाई आयन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उनके लुक की काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, अयान ने ब्रेड्स बनाए थे. पूरे सिर पर ब्रेड्स बनाए थे, जो फैन्स को कुछ खास पसंद नहीं आए.
42 की उम्र में मां बनेंगी कटरीना, ससुराल में कैसा है माहौल? देवर सनी बोले- आगे जाकर...
वहीं कौशल परिवार में जश्न का माहौल है. विक्की कौशल से लेकर कटरीना के सास-ससुर तक सभी नन्हे मेहमान का बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं.