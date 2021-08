ऋतिक रोशन-कटरीना कैफ के एड पर हंगामा, Zomato को देनी पड़ी सफाई

फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो (Zomato) ने देश में फूड डिलीवरी और डाइनिंग सिस्टम को बदल दिया है. हाल ही में इसका एक ऐड आया, जोकि काफी वायरल हुआ. इसमें एक्टर ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ दिखाई दिए. इस ऐड के बाद ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी होना पड़ा. अब जोमैटो ने इस पर रिएक्ट करते हुए स्टेटमेंट जारी किया है. यूजर्स का आरोप है कि डिलीवरी पार्टनर के साथ खराब व्यवहार किया जा रहा है. जोमैटो ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इन ऐड्स के पीछे कंपनी का इरादा डिलीवरी पार्टनर को हीरो बनाने का था.

ऐड से यह देना चाहते थे मैसेज

दरअसल, ऐड में जोमैटो का डिलीवरी पार्टनर ऋतिक रोशन के घर की डोरबैल बजाता है और उसे उनका ऑर्डर देता है. इसके बाद एक्टर उससे इंतजार करने के लिए कहता है, जिससे वह सेल्फी ले सके. ऋतिक अंदर जाकर अपना मोबाइल फोन लेकर आते हैं. इतने में ही डिलवरी पार्टनर वहां से अगला ऑर्डर देने के लिए चला जाता है. ऐड में कहा जाता है कि चाहे ऋतिक रोशन हो या फिर आप, अपने लिए कस्टमर है स्टार.

इसी तरह कटरीना कैफ वाले ऐड में भी ऐसा ही होता है. कटरीना डिलीवरी पार्टनर को केक खाने के लिए कहती हैं और अंदर जाती हैं. इसके बाद डिलीवरी पार्टनर के मोबाइल में अगली डिलीवरी का नोटिफिकेशन आ जाता है और वह उसे पार्सल करने चला जाता है. सोशल मीडिया पर इन ऐड्स के आने के बाद एक्टर-एक्ट्रेस के साथ-साथ जोमैटो भी जमकर ट्रोल हो रहा है.

सोशल मीडिया यूजर्स डिलीवरी पार्टनर को कम पेमेंट देने और समय के लिए इतने पाबंद होने की वजह से जोमैटो पर सवाल उठा रहे हैं. यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि डिलीवरी पार्टनर के पास खुद के लिए भी कुछ समय नहीं होता है. उनके ऊपर पार्सल को समय से पूरा करने का काफी दबाव होता है, जोकि गलत है.

