Trailer: 'तू मेरी मैं तेरा...' में कार्तिक-अनन्या का रोमांस देख नॉस्टैल्जिक हुए फैंस, ट्रेलर रिलीज

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फिल्म का मच-अवेटेड ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी इससे ठीक एक हफ्ते पहले झलक दिखाते हुए, मेकर्स ने बता दिया है कि ये एक टीपिकल रोमांटिक-ड्रामा बॉलीवुड फिल्म होने वाली है. करण जौहर-कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म, अनन्या संग रोमांस ने फैंस का दिल जीत लिया है.

कार्तिक-अनन्या का फ्रेश रोमांस

ट्रेलर लगभग 3 मिनट लंबा है और पुरानी रोमांटिक फिल्मों की याद दिलाता है. कभी शाहरुख-रानी की 'चलते-चलते', तो कभी रानी-सैफ की 'हम तुम', और आखिर में अयान मुखर्जी की 'ये जवानी है दीवानी' जैसा फील आता है.

ट्रेलर की शुरुआत कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के इंटीमेट मोमेंट्स से होती है. बैकग्राउंड में कार्तिक की वॉइसओवर सुनाई देती है- "कुछ लोग कहते हैं भविष्य के बारे में सोचो, कुछ कहते हैं अतीत का पीछा करो. मैं मानता हूं... अभी इस पल में जियो. यहीं, अभी. बस हम दोनों." फिल्म में कार्तिक LA के रेहान- एक दिलफेंक आशिक का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं अनन्या- रूमी वर्धन, एक बेस्टसेलिंग ऑथर का.

रेहान और रूमी की बुरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन फिर एक ट्रिप पर किस्मत से दोबारा टकराते हैं, और साथ रहने पर मजबूर होते हैं. फिर शुरू होती है मस्तीभरी नोंकझोंक और प्यार. बॉलीवुड फिल्मों की तरह दोनों की अनप्लांड जर्नी शुरू हो जाती है, जहां रूमी पहले रेहान से खूब चिढ़ती हैं, लेकिन धीरे-धीरे दोनों प्यार करने लगते हैं और फिर शुरू होती है टेंशन.

नॉस्टैल्जिक हो रहे फैंस

ट्रेलर में ढेर सारा ह्यूमर, डांस नंबर्स, बॉन्डिंग मोमेंट्स और धीरे-धीरे पनपता रोमांस दिखाया गया है. दूसरे हाफ में स्टोरी किसी क्लोज पर्सन की शादी पर शिफ्ट हो जाती है. ये सीन 'ये जवानी है दीवानी' की याद दिलाता है. ट्रेलर नई पैकेजिंग में पुराने माल सा फील देती हैं. लेकिन फैंस को कार्तिक-अनन्या की फ्रेश पेयरिंग और रोमांस काफी लुभा रही है. मासी और एक्शन फिल्मों की भरमार के बीच फैंस को उम्मीद है कि ये फिल्म उन्हें बॉलीवुड रोमांस की पूरी फील देगी.

डायलॉग्स ने किया इम्प्रेस

ट्रेलर में कार्तिक के बोले गए डायलॉग्स अभी से दर्शकों को लुभा रहे हैं. ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में सभी इसकी तारीफ करते हुए दोहराते नजर आ रहे हैं. लेकिन साथ ही यूजर्स कह रहे हैं कि ट्रेलर उन्हें बहुत हद तक बनी और नैना (ये जवानी है दीवानी के कैरेक्टर्स) की फील दे रहे हैं. हालांकि इस बार इंतजार नैना नहीं बल्कि बनी कर रहा है.

ये फिल्म करण जौहर और कार्तिक आर्यन की दोस्ताना 2 विवाद के बाद पहली कोलैबोरेशन है. करण ने इसे डायरेक्ट तो नहीं किया, लेकिन फिल्म को उनकी प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस ने बनाया है. डायरेक्टर समीर विद्वांस पहले कार्तिक को सत्य प्रेम की कथा में कियारा आडवाणी संग हिट दिला चुके हैं.

