जब सुशांत ने बहन संग अक्षय कुमार के गाने पर किया डांस, श्वेता ने शेयर की फोटो

सुशांत सिंह राजपूत के जाने का गम अब तक कोई भुला नहीं पाया है. उनकी मौत के ढाई महीने बाद भी सुशांत के पर‍िवारवाले इंसाफ के लिए डटकर लड़ रहे हैं. इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई के साथ बिताए अच्छे पलों को ताजा करने की कोश‍िश की है. उन्होंने पुरानी तस्वीर शेयर कर भाई के साथ खूबसूरत पल को याद किया है.

श्वेता ने बड़ी बहन रानी की वेड‍िंग एनिवर्सरी पर डांस करते हुए भाई संग फोटो साझा की है. श्वेता लिखती हैं- 'मई 2014 में भाई ओर मैं, हम तू चीज बड़ी है मस्त मस्त धुन पर नाच रहे थे. 20 साल बाद, रानी दी और जीजू के वेड‍िंग एनिवर्सरी पर #missyoubhai #mybrotherbest'. तस्वीर में सुशांत अपनी बहन श्वेता के साथ जमकर मस्ती करते देखे जा सकते हैं. उनके चेहरे पर खुशी का भाव साफ झलक रहा है. इससे पहले भी श्वेता ने भाई के साथ यादगार पलों को साझा किया है. इन तस्वीरों को देख बहनों संग सुशांत की स्पेशल बॉन्ड‍िंग को समझा जा सकता है.

Bhai and I in May of 2014. We were dancing to the tune of “Tu Cheez Badi hai mast mast” after 20 long years on the occasion of wedding anniversary of Rani Di and Jiju. #MissYouBhai #MyBrotherTheBest pic.twitter.com/yi2id8mUFw