सुशांत के लिए दोबारा रखी गई ग्लोबल प्रेयर मीट, बहन श्वेता ने की न्याय की कामना

सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस अभी भी उलझा हुआ है. एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में हैं. सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही है. हर कोई सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहा है. इस बीच उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बार फिर ग्लोबल प्रेयर मीट का आयोजन किया है.

रविवार 8 बजे सुशांत के लिए ग्लोबल प्रेयर मीट



श्वेता ने लगातार तीन ट्वीट किए. पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा- चलिए प्रार्थना के लिए फिर एक साथ आते हैं. बुराई को खत्म करें और फिर से राम राज्य स्थापित करें. जहां सत्य सबसे बड़ा हो. रविवार सुबह 8 बजे #GlobalPrayersForSSR #Warriors4SSR #GodIsWithUs #JusticeforSushantSingRajput.

दूसरे ट्वीट में श्वेता ने लिखा- एक चीज जो मुझे पता है वो है प्रार्थना. मेरी केवल शक्ति भगवान हैं. शक्ति में मेरा विश्वास है. मैं न्याय में विश्वास रखती हूं क्योंकि मैं भगवान में विश्वास रखती हूं. भगवान प्लीज दिखाइए कि आप यहां हैं. कृपया, सच को जीतने-चमकने दें.

Let’s all come together again to PRAY to the Divine Mother, Devi Shakti to destroy the evil and establish Ram Raj again, where truth runs Supreme! 🙏🔱🙏Let the force be with us!🙏🔱🙏Sunday 8 Am (IST) #GlobalPrayersForSSR #Warriors4SSR #GodIsWithUs #JusticeforSushantSingRajput pic.twitter.com/ZSteIxlPuc

The only thing I know is to PRAY, my only strength is My GOD, my faith in the power that sets the scores right. I believe in Justice because I believe in you God! Please, show that you are there, please let the truth shine forth! #GlobalPrayersForSSR #JusticeforSushantSingRajput