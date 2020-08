सुशांत केस में क्यों परिवार कर रहा था सीबीआई जांच की मांग, बहन श्वेता ने बताया

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को दो महीने से ज्यादा समय हो गया है और अब आखिरकार सीबीआई उनके केस की जांच कर रही है. जब 14 जून को सुशांत मुंबई में बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट पर मृत पाए गए थे तब मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. लेकिन सुशांत के चाहने वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. इसके अलावा एक्टर का परिवार भी चाहता था कि सीबीआई को सुशांत का केस दिया जाए.

सुशांत की बहन ने ट्वीट कर बताया

अब सुशांत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर बताया कि क्यों वह और उनका परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था. श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'हम पता लगा रहे हैं और फैक्ट्स को जान रहे हैं क्योंकि जांच हो रही है और आगे बढ़ रही है. यही कारण है कि हम चाहते थे कि मामले की सीबीआई जांच करें ताकि सच्चाई हमारे सामने आए. मैं सुशांत सिंह राजपूत के सभी वॉरियर्स की सराहना करती हूं.'

We are exploring and getting to know the facts as the investigation is unfolding and progressing. That’s why we wanted the CBI to take over so that the truth is revealed to us. I appreciate each and every warrior of SSR. 🙏 #WarriorsForSSR #StayUnited