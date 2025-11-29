दीपिका-रणबीर का रीयूनियन तो होगा इंटरेस्टिंग... पर क्या अयान मुखर्जी बचा पाएंगे फिल्म?

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की जोड़ी को इस दौर की बेस्ट जोड़ियों में गिना जाता है. 'बचना ऐ हसीनों', 'ऐ दिल है मुश्किल' और 'तमाशा' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैन्स हमेशा तैयार रहते हैं. हालांकि, दोनों को आखिरी बार पर्दे पर साथ नजर आए एक दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है. लेकिन अब तमाम ट्रेड सूत्रों में चर्चा है कि ये जोड़ी फाइनली एक दशक बाद साथ आने जा रही है. सोशल मीडिया पर फैन्स के चर्चा भर से ही इतने एक्साइटेड हैं कि अभी से टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं. लेकिन जहां इस जोड़ी के कोलेबोरेशन के लिए जनता एक्साइटेड है, वहीं एक थोड़ी से टेंशन भी है.

डायरेक्टर अयान मुखर्जी का स्लो फेज

रणबीर और दीपिका के एकसाथ आने की चर्चा जिस फिल्म के लिए है, उसे डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर अयान मुखर्जी का नाम सामने आ रहा है. इस चर्चा में अच्छी चीज ये है कि अयान ने 2013 की हिट फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में अयान ने रणबीर और दीपिका को डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को बॉलीवुड की मॉडर्न आइकॉनिक लव स्टोरीज में गिना जाता है. लेकिन अयान की आखिरी धमाकेदार बड़ी फिल्म भी 'ये जवानी है दीवानी' ही है.

इसके बाद अयान ने रणबीर को आलिया भट्ट के साथ फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (2022) में डायरेक्ट किया. 'ब्रह्मास्त्र' बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक कमाई बटोरने में कामयाब जरूर रही. लेकिन ट्रेड में माना जाता है कि इसने उम्मीदों के मुकाबले काफी अंडरपरफॉर्म किया था. इसके बाद अयान की अगली फिल्म 'वॉर 2' थी. इसी साल रिलीज हुई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. 'वॉर 2' स्पाई-यूनिवर्स की पहली फ्लॉप फिल्म भी है. इस फिल्म के लिए फैन्स ने अयान की काफी खिंचाई की थी.

बहुत पॉपुलर रही है रणबीर-दीपिका की जोड़ी

दीपिका और रणबीर ने पहली बार फिल्म 'बचना ऐ हसीनों' में साथ काम किया था. इस फिल्म से ही दोनों की जोड़ी को फैन्स ने काफी पसंद किया था. इन दोनों की 'ऐ दिल है मुश्किल' ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट रही, बल्कि ये एक कल्ट भी बन गई.

इम्तियाज अली की 'तमाशा' को बॉक्स ऑफिस के नजरिए से कमजोर फिल्म माना जाता है. मगर यंग फैन्स के लिए ये अपने आप में एक कल्ट है. इस फिल्म के बाद से ही लोग रणबीर और दीपिका को फिर साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं. अयान वैसे तो अच्छे डायरेक्टर हैं. ये उन्होंने अपनी शुरुआती दो फिल्मों में दिखाया था. मगर उनकी पिछली दो फिल्मों की ढीली परफॉरमेंस की वजह से फैन्स उन्हें शंका के घेरे में जरूर रखेंगे. इसलिए अगर रणबीर-दीपिका साथ आते हैं तो अयान को भी अपना बेस्ट देना होगा.

