रीमिक्स गाने पर क्रेडिट मिलने से नाराज विशाल-शेखर, कूल अंदाज में दिया जवाब

राजकुमार राव और नुसरत भरूचा अपकमिंग फिल्म छलांग को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. हाल ही में फिल्म का गाना दीदार दे रिलीज हुआ है. इस गाने में नुसरत भरूचा और राजकुमार राव का धमाकेदार डांस देखने को मिला है.

गाने के लिरिक्स Panchhi Jalonvi के हैं. असीस कौर और देव नेगी ने इस गाने को गाया है. गाने को टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. गाने में विशाल-शेखर को भी क्रेडिट दिया है, जबकि इस गाने को विशाल-शेखर ने कंपोज नहीं किया.

विशाल ने किया ये ट्वीट

विशाल ददलानी ने ट्विट कर लिखा- हमको यहां क्रेडिट दिया गया, क्योंकि हमने 2004 में दीदार दे ओरिजनल कंपोज किया था. हालांकि, हमने ये रीमिक्स नहीं बनाया है. फिल्म और टीम को बहुत शुभकामनाएं. हमारे म्यूजिक को प्यार देने के लिए धन्यवाद. #VishalandShekhar.



बता दें कि विशाल ददलानी इससे पहले पुराने गानों के बन रीमिक्स को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी था कि अगर किसी ने उनके सॉन्ग का रीमेक बनाया तो उस पर केस कर देंगे.

उन्होंने लिखा था- चेतावनी, हमारी इजाजत, उचित क्रेडिट और मुआवजा के बिना विशाल और शेखर के सॉन्ग का रीमिक्स ना बनाए. अगर किसी ने ऐसा कि या तो मैं कोर्ट जाऊंगा. ये बहुत-बहुत व्यक्तिगत मामला है फिर चाहे वो मेरा कोई दोस्त ही क्यों न हो. साकी-साकी के बाद मैंने सुना है कि कुछ लोग मेरे गानों दस बहाने, दीदार दे, सजना जी वारी-वारी और देसी गर्ल का रीमिक्स बनाने जा रहे हैं. अपने खुद के सॉन्ग बनाओ.

We have been very kindly credited here, only because we composed the original #DeedaarDe in 2004.



However, we haven't done this "remix". 🙏🏽



That said, best wishes to the film and team. Thanks for loving our music down the years. #VishalandShekhar @ShekharRavjiani https://t.co/7KyJo6eSDP