Goodbye Lata Mangeshkar: मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे...

भारत की स्वर कोकिला और म्यूजिक इंडस्ट्री की लेजेंडरी गायिका लता मंगेशकर हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई हैं. लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ. लता मंगेशकर को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम ने लता दीदी का इलाज किया था. लगभग महीनेभर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रहने के बाद लता मंगेशकर ने अपनी शरीर को त्याग दिया.

लता मंगेशकर के जाने के बाद से ही बॉलीवुड और देशभर में शोक पसरा हुआ है. रविवार, 6 फरवरी की शाम को मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ. यह अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ. लता मंगेशकर को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए उनके परिवार और रिश्तेदारों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज ठाकरे, बॉलीवुड स्टार्स अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जावेद अख्तर, आमिर खान, अनुपम खेर, रणबीर कपूर संग पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और कई नेहा-राजनेता पहुंचे थे. इस दुखभरे दिन के लाइव अपडेट्स हमने आपको दिए.

पंचतत्व में विलीन हुईं लता मंगेशकर

पंडितों के मंत्र उच्चारण के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखग्नि दी. लता मंगेशकर पंच तत्वों में विलीन हो चुकी हैं. उनके अंतिम समय में उनका परिवार उनके साथ रहा. अब बस उनकी यादें हमारे पास रह गई हैं.

लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर

क्यों कभी रिलीज नहीं हुआ था Lata Mangeshkar का पहला गाना?

शिवाजी पार्क में हुआ लता का अंतिम संस्कार

लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में हुआ. परिवार, सेलेब्स, प्रधानमंत्री और नेतों की मौजूदगी के बीच लता मंगेशकर पंच तत्वों में विलीन हुईं. पंडित मंत्र पढ़ते नजर आए. सभी लता दीदी की आत्मा को शांति के लिए दुआ करते दिखाई दिए. नम आंखों से उन्हें अंतिम अलविदा कहा गया.

अलविदा लता दीदी...

जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता-राजनेता, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के सेलेब्स ने मिलकर लता मंगेशकर को आखिरी अलविदा कह दिया है. मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया.

जब Lata Mangeshkar के मुस्लिमों संग ना गाने की उड़ी अफवाह, कैसे दूर की गलतफहमी?

शाहरुख खान ने दी लता दीदी को श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब पूर्व क्रिकटर सचिन तेंदुलकर, सुपरस्टार शाहरुख खान और सिंगर शंकर महादेवन ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी. लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के सेलेब्स के साथ-साथ राजनेता भी पहुंचे. सभी एक-एक करके लता दीदी को अंतिम अलविदा कहा. शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पैरों को छुआ और उनके लिए दुआ भी पढ़ी.

शाहरुख खान

लता मंगेशकर की अंत‍िम विदाई में पहुंचे पीएम मोदी

लता मंगेशकर के अंत‍िम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे. उन्होंने लता मंगेशकर के पार्थ‍िव शरीर पर पुष्पांजल‍ि अर्प‍ित की और उन्हें नमन किया.

Lata Mangeshkar Life story: प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर नहीं बन सकीं लता, मीठू के जीवन की सबसे अनकही कहानी

शिवाजी पार्क पहुंचा लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर

लता मंगेशकर का पार्थ‍िव शरीर श‍िवाजी पार्क पहुंचा था . शाम साढ़े 6 बजे लता मंगेशकर को अंत‍िम संस्कार दी जानी थी. लता के अंत‍िम संस्कार के लिए उनकी बहन आशा भोसले समेत पूरा पर‍िवार पहुंचा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श‍िवाजी पार्क भी आखिरी अलविदा कहने आए. शाहरुख खान, क्रिकेटर सच‍िन तेंदुलकर, गाय‍िका अनुराधा पौडवाल, जावेद अख्तर समेत तमाम हस्त‍ियां वहां मौजूद थीं. शाहरुख खान ब्लैक मास्क में और उनके बगल में सच‍िन तेंदुलकर सफेद मास्क पहने नजर आए.

अगर गाय‍िका नहीं होतीं तो राइटर होतीं लता मंगेशकर

हरीश भ‍िमानी ने बताया- राष्ट्र के साथ उन्हें बहुत प्रेम था जितना उन्हे संगीत से था. वे चाहती थीं भारत एक मजबूत राष्ट्र बनें, भारत का ध्वज सबसे ऊंचा लहराए. अगर वह गायिका न होतीं तो एक राइटर होतीं. जब उनसे पूछा क‍ि आप केवल गाना क्यों गाती गईं. लता जी के कहा जब मेरा जन्म हुआ तो भगवान ने मुझे कहा तो धरती पर जा और गाना गा. और वाकई देखा जाए तो उन्होंने सब कुछ अपने संगीत में समर्पित कर दिया.

सिर्फ 1 दिन के लिए स्कूल गई थीं Lata Mangeshkar, जानें सिंगर से जुड़े Unknown facts

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जताया शोक

भारत रत्न, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शोक जताया. उन्होंने कहा- हम जैसी, कई पीढ़ियां उनके गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं. देश की हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया. शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं हो लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी.

तिरंगे में लिपटकर आख‍िरी सफर के लिए रवाना हुई थीं लता

तिरंगे में लिपटकर लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर रवाना हुई थीं. हजारों लोगों की भीड़ लता के अंतिम संस्कार में उमड़ी. लता मंगेशकर को राजकीय सम्मान के साथ श‍िवाजी पार्क में अंत‍िम विदाई दी गई.

तिरंगे में लिपटा लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर

पतली आवाज की वजह से हुईं रिजेक्ट, 8 से ज्यादा फिल्मों में की एक्टिंग, फिर कैसे सुरों की मल्लिका बनीं Lata Mangeshkar?

अपने आख‍िरी पलों में पिता के गाने सुन रही थीं लता

लता मंगेशकर की जिंदगी पर किताब लिखने वाले हरीश भ‍िमानी ने लता जी के आख‍िरी पलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने लता के आख‍िरी दो दिनों की बात साझा की थी. दो दिन पहले लता जी होश में थीं. वे वेंट‍िलेटर पर अपने प‍िता के गाने सुन रही थीं. उन्होंने अस्पताल में ईयरफोन मंगवाए थे.

लता मंगेशकर को याद कर भावुक हुए गुलजार

संगीत जगत ने अपना एक अनमोल रत्न 'लता मंगेशकर' को खो दिया. उन्हें श्रद्धांजल‍ि देते हुए गीतकार गुलजार साहब की आंखें भी नम हो गई थीं. गुलजार साहब ने लता के कई यादगार लम्हों को साझा किया. उन्होंने बताया कि लता बहुत दिलदार थीं. वे हमेशा तोहफे देती रहती थीं. लता के निधन पर गुलजार साहब अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाए.

Lata Mangeshkar ने क्यों नहीं की शादी? बहन ने बताई थी वजह

बड़ी बहन को विदा करने चलीं आशा भोसले

लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को लेकर उनका परिवार शिवाजी पार्क गया था. इस काफिले में उनके साथ उनकी बहन आशा भोसले थीं.

आशा भोसले

अपने गाने सुनने में कतराती थीं लता

लता मंगेशकर के जीवनीकार हरीश भ‍िमानी ने बताया कि लता दीदी अपने गाने सुनने में कतराती थीं. लता मंगेशकर को अपने गाने सुनना खास पसंद नहीं था. वह गानों को सुनने में कतराती इसलिए थीं क्योंकि उन्हें इनमें त्रुटि दिखती थी. उन्हें लगता था कि वह बहुत कुछ बेहतर कर सकती थीं. लता मंगेशकर अपनी कला में एक्सपर्ट मानी जाती थीं, लेकिन वह असल जिंदगी में एक शिष्या थीं, जो म्यूजिक के बारे में रोज कुछ ना कुछ सीख रही थीं.

Lata Mangeshkar के सदाबहार गाने, जिन्होंने दीदी को बना दिया अमर

सूर्यास्त के पहले हुआ लता का अंतिम संस्कार

लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर निकली. मुंबई की गलियों से उनका काफिला निकल रहा था. कोविड प्रोटोकॉल के साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क लेकर जाया गया. शाम साढ़े 6 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ. रास्तेभर में लता मंगेशकर के चाहनेवाले उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे थे. बताया गया कि सूर्यास्त से पहले लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और वह हमेशा के लिए पांच तत्वों में विलीन हो जाएंगी.

विदाई देने उमड़ा हुजूम

लता मंगेशकर अपने अंतिम सफर पर निकलीं. पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को प्रभुकुंज से शिवाजी पार्क ले जाया गया. लता मंगेशकर को विदाई देने के लिए चाहनेवालों का हुजूम उमड़ पड़ा था. सभी लता के अंतिम दर्शन करना चाहते थे. पुलिस इस भीड़ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी. ताकि लता दीदी के पार्थिव शरीर को ले जाने में दिक्कत ना हो.

Lata Mangeshkar Tribute: जिंदगी का हर मौसम देखा, अब विदा लेने का वक़्त है...

अंतिम सफर पर रवाना हुईं लता

लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर वैन में रख दिया गया. उनकी बहन आशा भोसले और परिवार के अन्य सदस्य भी इसी वैन में जा रहे थे. वैन में लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर ले जाया जा गया था. पूरे राजकीय सम्मान के लिए लता दीदी के पार्थिव शरीर को ले जाया गया.

अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया पार्थिव शरीर

लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके घर प्रभुकुंज से शिवाजी पार्क लेकर जाया जाने वाला था. शिवाजी पार्क में ही लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ. ऐसे में लता दीदी के पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी की गई. इसके लिए एक ट्रक को सजाया गया था. इस ट्रक पर लता मंगेशकर की एक बड़ी तस्वीर को लगाया गया है. इसपर लिखा था - भावपूर्ण श्रद्धांजलि.

Lata Mangeshkar passes away: जब रॉयलिटी को लेकर हुआ था बवाल, राज कपूर संग हुई थी लता मंगेशकर की लड़ाई

रविवार शाम हुआ लता का अंतिम संस्कार

लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ. ब्रीच कैंडी अस्पताल से लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को 12.30 बजे उनके पेडर रोड स्थित घर प्रभुकुंज लेकर आया गया था. इसके बाद लता का पार्थिव शरीर उनके घर पर कुछ देर तक था. फिर शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को रखा गया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लता मंगेशकर के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का आदेश दिया था.

प्रभुकुंज पहुंचे संजय लीला भंसाली

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी प्रभुकुंज पहुंचे. लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भंसाली पहुंचे. संजय लीला भंसाली को प्रभुकुंज के बाहर इमोशनल होते देखा गया.

संजय लीला भंसाली

Lata Mangeshkar का भाई-बहनों संग था गहरा नाता, तस्वीरों में देखें स्वरकोकिला का परिवार

उर्मिला मातोंडकर पहुंचीं प्रभुकुंज

उर्मिला मातोंडकर, लता मंगेशकर को आखिरी अलविदा कहने उनके घर पहुंची थीं. उर्मिला के अलावा नील नितिन मुकेश के पिता भी प्रभुकुंज गए थे.

उर्मिला मातोंडकर

'तुम सफेद चादर लपेटकर क्यों चली आती हो?’ जब Lata Mangeshkar के कपड़ों पर मारा गया ताना

कंपोजर अजय-अतुल पहुंचे लता के घर

लता मंगेशकर के घर म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस कंपोजर अजय-अतुल पहुंच गए थे. सुर कोकिला को अलविदा कहने के लिए अजय-अतुल प्रभुकुंज पहुंचे.

अमिताभ बच्चन पहुंचे प्रभुकुंज

लता मंगेशकर को आखिरी अलविदा कहने के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उनके घर प्रभुकुंज पहुंचे. अमिताभ बच्चन के साथ उनके बेटी श्वेता बच्चन भी प्रभुकुंज पहुंची थीं.

अमिताभ बच्चन

'आज्जी' को अलविदा कहने पहुंचीं श्रद्धा कपूर

एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने आज अपनी आज्जी लता मंगेशकर को खो दिया. ऐसे में श्रद्धा, प्रभुकुंज पहुंच थीं. श्रद्धा कपूर और लता मंगेशकर का रिश्ता बेहद गहरा था. दोनों अक्सर साथ में समय बिताती थीं.

लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग

लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके घर प्रभुकुंज पहुंचने के बाद उनके घर लोगों का तांता लग गया. लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोग उनके घर पहुंच रहे थे.

Lata Mangeshkar Last Rites: लता दीदी को अंतिम विदा देने पहुंचे शाहरुख खान-सचिन तेंदुलकर, गम में डूबा सिनेमा जगत

लता को श्रद्धांजलि देने मुंबई गए पीएम मोदी

स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को मुंबई पहुंचे. मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करे. पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया था. लता मंगेशकर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी स्नेह रहा. कई मौकों पर दोनों की मुलाकात भी हुई थी.

सामने आईं आशा भोसले की तस्वीरें

बड़ी बहन लता मंगेशकर के निधन के बाद आशा भोसले सहित उनका पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था. इस बीच आशा भोसले की कुछ तस्वीरें सामने आईं. इन तस्वीरों में आशा अपने घर की खिड़की पर खड़ी नजर आ रही थीं.

पंचतत्व में विलीन 'सुरों की सरस्वती' Lata Mangeshkar, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

जावेद अख्तर पहुंचे लता के घर

लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए सितारे उनके घर प्रभुकुंज पहुंचे. अनुपम खेर के बाद जावेद अख्तर और डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर लता मंगेशकर के घर पहुंचे थे.

लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को लेकर घर पहुंची एम्बुलेंस

लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर प्रभुकुंज एम्बुलेंस पहुंची थी. ब्रीच कैंडी अस्पताल से एम्बुलेंस में लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को रख उनके घर के लिए रवाना किया गया था.

सामने आई Lata Mangeshkar की आख‍िरी तस्वीर, बहन के सिरहाने बैठी दिखीं आशा

अमिताभ बच्चन ने किया लता को याद

अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया था. उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा- वह चली गईं. लाखों सदियों की आवाज ने हमारा साथ छोड़ दिया. अब उनकी आवाज स्वर्ग में गूंजेगी. शांति के लिए दुआ करता हूं.

अस्पताल से घर भेजा गया लता का पार्थिव शरीर

लता मंगेश्कर के पार्थिव शरीर को उनके घर प्रभुकुंज के लिए एम्बुलेंस में भेजा गया था. ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से 5 मिनट से 7 मिनट की दूरी पर प्रभुकुंज अपार्टमेंट है.

जब लता ने बताई सिंदूर लगाने की वजह, पहली रिकॉर्डिंग से पहले छुए थे शमशाद बेगम और गीता दत्त के पैर

सलमान खान बोले- लता जी आपको याद आएंगी

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी. सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर लता मंगेशकर के साथ अपनी थ्रोबैक फोटो शेयर कर लिखा कि वह हमेशा सलमान को याद आएंगी.

Lata Mangeshkar Favourite Food: सुरीली आवाज की खातिर खूब हरी मिर्च खाती थीं लता, सीफूड था फेवरेट

धर्मेंद्र ने दीदी को कहा अलविदा

सुपरस्टार धर्मेंद्र ने लता मंगेशकर को अलविदा कहा. धर्मेंद्र ने ट्वीट किया - दुनिया दुखी है. यकीन नहीं हो रहा आप हमें छोड़ गई हैं. लता जी हम आपको याद करेंगे. आपकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ करता हूं.

The whole world is sad , Can’t believe you have left us !!! We will miss you lata ji 🙏 pray for your soul be in peace.🙏 pic.twitter.com/oWOob8pa3T — Dharmendra Deol (@aapkadharam) February 6, 2022

Lata Mangeshkar को कौन सा गाना लगा था मुश्किल? स्वर कोकिला ने दिया था ये जवाब

बबिता जी ने लता दीदी को कहा अलविदा

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्टर मुनमुन दत्ता ने लता मंगेशकर को अलविदा कहा. उन्होंने ट्वीट किया कि जब भी लता के बारे में कुछ कहना होगा शब्द हमेशा कम पद जाएंगे. मुनमुन ने यह भी बताया कि बचपन में जब उन्होंने गाना सीखा तो उन्हें लता मंगेशकर को फॉलो करने को बोला गया था.

Short of words and will always be while saying anything about this LEGEND 💔

Learning to sing early on in my childhood, I was always told to follow your path by my father.

I am blessed and honoured to have shared my birthday with you 🙏🏻❤️



OM SHANTI 🙏🏻 #LataMangeshkar pic.twitter.com/PbtKmSE2dN — Munmun Dutta (@moonstar4u) February 6, 2022

हर्षदीप कौर ने किया लता के लिए ट्वीट

म्यूजिक इंडस्ट्री भी लता मंगेशकर के जाने पर शोक जता रही थी. म्यूजिक का सबसे बड़ा सितारा रहीं लता मंगेशकर के जाने पर कई गायकों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. सिंगर हर्षदीप ने भी उनके लिए ट्वीट किया. उन्होंने लता के गाने लग जा गले के बोल अपने ट्वीट में लिखे हैं.

“𝘚𝘩𝘢𝘢𝘺𝘢𝘥 𝘱𝘩𝘪𝘳 𝘪𝘴𝘴 𝘫𝘢𝘯𝘢𝘮 𝘮𝘦𝘪𝘯 𝘮𝘶𝘭𝘢𝘢𝘲𝘢𝘢𝘵 𝘩𝘰 𝘯𝘢 𝘩𝘰...”



Just don’t want to say Good Bye.. Saddest day in music…



She was music.. she was soul.. she was perfection.. an Institute of music… True Goddess… 🙏🏼#LataMangeshkar ji 🙏🏼 pic.twitter.com/oqdNi6M2Dv — Harshdeep Kaur (@HarshdeepKaur) February 6, 2022

'भौहें मोटी हैं, माथा छोटा...' जब Lata Mangeshkar के लुक्स पर डायरेक्टर ने किया कमेंट, लगी थीं रोने

लता दीदी की याद में दो दिन का शोक

केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है. ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज दो दिनों तक आधा झुका रहेगा.

पूरे सम्मान से लता दीदी को किया विदा

लता मंगेशकर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया. मुंबई के शिवाजी पार्क में उनकी अंतिम क्रिया हुई.

खत्म हुआ म्यूजिक का गोल्डन एरा

एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने ट्वीट में दिल को छूने वाली बात लिख दी. उन्होंने लिखा कि आज सही में म्यूजिक का गोल्डन एरा खत्म हो गया है. लता जी को करोड़ों लोग याद करेंगे.

A golden era of music world has truly ended!! Lata Ji you will be missed by millions of us & the generations coming after us!! Rest in peace!! #RIPLATAJI ॐ शान्ति 🙏🙏 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) February 6, 2022

Lata Mangeshkar के जाने से Pakistan में भी पसरा मातम, गम में डूबी आवाम, सेलेब्स की आंखें नम

बोनी कपूर ने श्रीदेवी संग शेयर की लता की फोटो

बॉलीवुड सेलेब्स लगातार लता मंगेशकर को लेकर ट्वीट कर कर शोक जताया. प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ लता मंगेशकर की पुरानी तस्वीर को शेयर कर उन्हें अलविदा कहा. वहीं बोनी के भाई और एक्टर अनिल कपूर ने कहा कि लता दीदी के जाने से उनका दिल टूट गया है.

Deeply saddened by the news of @mangeshkarlata Ji’s passing away. She leaves behind a huge legacy of songs which will be treasured for generations to come.May her soul rest in peace. Condolences to the family. #NightingaleofIndia #LataMangeshkar pic.twitter.com/svW9iZsQb4 — Boney Kapoor (@BoneyKapoor) February 6, 2022

Heartbroken, but blessed to have known & loved this incredible soul...Lataji holds a place in our hearts that will never be taken by anyone else. That's how profoundly she has impacted our lives with her music.

May she rest in peace & light up the heavens with her brightness 🙏🏻 pic.twitter.com/HjgIQyE7mo — Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 6, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया. पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं शब्दों की पीड़ा से परे हूं. लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं. लता दीदी के जाने से देश में एक ऐसा खालीपन हुआ है, जिसे भरा नहीं जा सकता है. आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि लता मंगेशकर कितनी बड़ी कलाकार थीं, जिनकी आवाज़ में लोगों के मन को मोहने की ताकत थी.

I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerise people. pic.twitter.com/MTQ6TK1mSO — Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022

जब लता जी रिकार्डिंग के वक्त खा रही थीं आचार, गीतकार संतोष आनंद ने साझा किया किस्सा

अक्षय कुमार ने किया लता को याद

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया. अक्षय ने लता के फेमस गाने के बोल अपने ट्वीट में लिखे. उन्होंने लिखा- मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे. कोई कैसे वो आवाज भूल सकता है! लता मंगेशकर जी के जाने से बेहद दुख हुआ. मेरी संवेदनाएं और दुआएं. ॐ शांति.'

Meri Awaaz Hi Pehchaan Hain, Gar Yaad Rahe…and how can one forget such a voice!

Deeply saddened by the passing away of Lata Mangeshkar ji, my sincere condolences and prayers. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 6, 2022

कहां हुआ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार?

लता मंगेशकर के निधन की खबर आती ही बॉलीवुड में मातम छाया हुआ था. उनके अंतिम संस्कार की बात करें तो लता के पार्थिव शरीर को 12 से 3 बजे तक पेडर रोड स्थित उनके घर प्रभुकुंज पर रखा गया था. शाम 4.30 बजे उन्हें शिवजी पार्क में शिफ्ट किया गया. यहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ.

Lata Mangeshkar Passes Away: क्या था लता मंगेशकर का असली नाम, क्यों लिखती थीं मंगेशकर सरनेम?

महीनेभर से अस्पताल में थीं एडमिट

8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था. इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था. यहां डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम लता का इलाज कर रही थीं. वहीं लता का परिवार उनकी हेल्थ अपडेट मीडिया को देता रहता था. अब लगभग महीनेभर अस्पताल में रहने के बाद लता मंगेशकर दुनिया को छोड़ गईं.

नहीं रहीं लता मंगेशकर

सुरों की मलिका और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया. लता के निधन की खबर के आने के बाद उनके परिवार सहित बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम पसर गया.