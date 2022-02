Lata Mangeshkar के जाने से Pakistan में भी पसरा मातम, गम में डूबी आवाम, सेलेब्स की आंखें नम

स्वर कोक‍िला लता मंगेशकर ने दुन‍िया से रुख्सती ले ली है. उनके जाने का गम सिर्फ भारत ही नहीं बल्क‍ि सीमा पार पाक‍िस्तान में भी है. पाक‍िस्तान के नेताओं, सेलेब्स से लेकर आवाम तक, सभी ने सोशल मीड‍िया पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजल‍ि दी है.

पाक‍िस्तान के संघीय सूचना व प्रसारण मंत्री फवाद हुसैन ने लिखा 'एक लेजेंड अब नहीं रहीं, #LataMangeshkar सुर साम्राज्ञी थीं जिन्होंने दशकों तक संगीत की दुन‍िया में राज किया, वे संगीत की बेजोड़ रानी थीं, उनकी आवाज आने वाले समय में लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी.#RIPLataMangeshkar.' इन्वेस्टमेंट बैंकर मीर मोहम्मद अली खान ने लिखा 'वे एक लेजेंड थीं. वे एक आइकन थीं. उन्होंने सात दशकों तक हमारा मनोरंजन किया. उन्होंने पूरे द्वीप के दिल को छुआ. आपकी रूह को सुकून मिले Lata Mangeshkar. आपकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी.'

A legend is no more, #LataMangeshkar was a melodious queen who ruled the world of music for decades she was uncrowned queen of music her voice shall keep ruling the Hearts of people for all times to come #RIPLataMangeshker February 6, 2022

पाक‍िस्तानी स‍िंंगर अली जफर ने लता मंगेशकर के एक खूबसूरत गाने को अपनी आवाज में गाते हुए लिखा 'लता मंगेशकर जी को पर‍िभाष‍ित करने के लिए शब्द कम हैं. सिर्फ संगीत ही उनकी ताउम्र रहने वाली महानता को छू सकती है. उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजल‍ि. उनके रूह को सुकून मिले.'

Words cannot define a legend like #LataMangeshkar Ji. Only music can perhaps whisper to her everlasting greatness.

Re-sharing a humble tribute. May God bless her soul in eternal peace. pic.twitter.com/pvivLC7IF3 — Ali Zafar (@AliZafarsays) February 6, 2022

Truly heart breaking 💔 news. A true gentle giant legend departs this world. No doubt her voice will live on in lots of peoples lives. It is a sad sad passing of a true genius. 💐💐💐 — Rizwan Chohan رضوان (@RizzChohan) February 6, 2022

Oh India! you’ve no Idea what you’ve lost today.



Even 1000 Pakistan can not compensate this loss.



Om Shanti! #LataMangeshkar — 🇵🇰Zaidu🇵🇰 (@TheZaiduLeaks) February 6, 2022

Lata Mangeshkar, the nightingale of music, has breathed her last. She was as famous in Pakistan as she was in India or elsewhere.



May she rest in peace. #LataMangeshkar pic.twitter.com/sDBbTv7XdP — Durdana Najam دردانہ نجم (@durdananajam) February 6, 2022

पाक‍िस्तानी फैंस ने जताया दुख

अली के इस पोस्ट पर फैंस ने संवदेनाएं जाह‍िर की हैं. एक यूजर ने लिखा 'सच में दिल तोड़ने वाली खबर... एक सच्ची ईमानदार लेजेंड ने दुन‍िया से विदा ले ली है. कोई शक नहीं कि उनकी आवाज हर शख्स की जिंदगी में जिंदा रहेगी. ये बेहद क्षत‍िपूर्ण है.' एक यूजर ने लिखा 'ओह भारत! आपको पता नहीं कि आज आपने क्या खो दिया है...बल्क‍ि 1000 पाक‍िस्तानी भी इस क्षत‍ि की भरपाई नहीं कर सकता. ओम शांत‍ि! #LataMangeshkar'.

दूसरे यूजर ने लिखा 'लता मंगेशकर, संगीत की कोक‍िला...ने अपनी आख‍िरी सांसें ले लीं. वे जितनी मशहूर भारत में हैं उतनी ही फेमस पाक‍िस्तान या किसी दूसरे देश में भी....उन्हें शांत‍ि मिले#LataMangeshkar.' कई अन्य पाक‍िस्तानी लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त‍ किया है.