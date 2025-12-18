scorecardresearch
 
सलमान खान की 'किक 2' में हुई कृति की एंट्री तय, क‍रियर में म‍िलेगा बूस्ट? ऐसी है चर्चा

कृति सेनन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस जल्द सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'किक' के सीक्वल में नजर आने वाली हैं. यानी कृति फिल्म में जैकलीन फर्नांडीस को रिप्लेस करेंगी.

कृति सेनन के हाथ लगी सबसे बड़ी फिल्म? (Photo: Instagram @kritisanon)
सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने के लिए बॉलीवुड की कई हीरोइन्स बेताब रहती हैं. एक्टर ने अपनी पिछली फिल्म 'सिकंदर' में रश्मिका मंदाना के साथ रोमांस किया था. फिर उनकी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में चित्रांगदा सिंह संग जोड़ी बनी. अब सलमान अपनी अगली फिल्म में भी एक नई हीरोइन संग रोमांस करते नजर आएंगे. 

'किक 2' को लेकर क्या हैं नई अपडेट्स?

सलमान खान 'बैटल ऑफ गलवान' के बाद साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'किक 2' पर काम शुरू करेंगे. कुछ वक्त पहले 'बिग बॉस 19' के फिनाले में उन्होंने इस फिल्म की अनाउंसमेंट भी की थी. अब इस फिल्म को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 'किक 2' की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सलमान के 60वें जन्मदिन पर होगी. 

खबर है कि फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला अपनी फिल्म में सलमान के साथ कृति सेनन को कास्ट करने वाले हैं. अगर सबकुछ सही रहा, तो ये पहला मौका होगा जब सलमान और कृति की जोड़ी एक साथ स्क्रीन पर नजर आएगी. 'किक 2' में कृति एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस को भी रिप्लेस करेंगी, जो इस फिल्म के पहले पार्ट का हिस्सा थीं. 

कृत‍ि के ल‍िए कैसा साब‍ित होगा ये ब्रेक? 

 कृत‍ि सेनन अब तक स्ट्रांग रोल चाइस के ल‍िए जानी जाती हैं. लेकिन सलमान की फिल्मों में हीरोईन के ल‍िए करने को खास होता नहीं है. ऐसे में कृति सेनन का सलमान खान के साथ आना उन्हें करियर में तो तरक्की देगा लेकिन एक्ट‍िंंग स्पेस को लेकर क्या होगा ये फिल्म आने पर ही पता चलेगा.   

मालूम हो कि 'किक 2' का जिक्र सबसे पहली बार साल 2024 में हुआ था, जब सलमान 'सिकंदर' की शूटिंग कर रहे थे. साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस ने सलमान का एक बैकशॉट फोटो भी पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा, 'ये एक किक 2 फोटोशूट था सिकंदर.' सलमान के फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार को दोबारा 'डेविल' के रूप में देखने के लिए बेताब हैं. 

कृति सेनन के चमक रहे सितारे

एक्ट्रेस कृति सेनन का 'किक 2' में आना ये दर्शाता है कि इंडस्ट्री में उनकी डिमांड हर दिन बढ़ रही है. कृति की लेटेस्ट रिलीज 'तेरे इश्क में' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर चुकी है. इसके अलावा उनकी पिछली फिल्में जैसे 'दो पत्ती', 'क्रू' और 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इन फिल्मों में एक्ट्रेस के काम की जमकर तारीफ हुई. 

अब कृति सेनन जल्द 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं जिसमें शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी शामिल हैं. इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस के बीच अच्छा बज है. देखना दिलचस्प रहेगा कि उनकी जोड़ी सलमान खान के साथ 'किक 2' में ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी. 

---- समाप्त ----
