'धुरंंधर' में अक्षय खन्ना को कैसे मिला रहमान डकैत का रोल? कास्टिंग डायरेक्टर ने किया खुलासा

कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि अक्षय खन्ना को धुरंधर में क्राइम किंगपिन रहमान डकैत वाला रोल कैसे मिला. मुकेश छाबड़ा ने अक्षय के काम की तारीफ की और कहा कि वो जुबान के पक्के हैं.

धुरंधर में छा गए अक्षय खन्ना (Photo: X/@jiostudios)
आदित्य धर की एक्शन फिल्म धुरंधर रिलीज होते ही इंटरनेट पर धूम मचा रही है. इसमें अक्षय खन्ना का क्राइम किंगपिन रहमान डकैत वाला रोल लोगों को दीवाना बना रहा है. सोशल मीडिया पर हर तरफ उनके FA9LA गाने पर डांस रील्स वायरल हैं. ट्विटर पर लोग उनकी इंटेंस एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि अक्षय खन्ना को ये रोल कैसे मिला. 

धुरंधर में अक्षय खन्ना को कैसे मिला रोल?
मुकेश छाबड़ा ने स्क्रीन से बातचीत में अक्षय खन्ना को लेकर कहा कि वो बाप है. फिल्म रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया. फेसबुक, इंस्टा, X हर जगह सिर्फ उसी की बातें. लोग उसकी एंट्री और परफॉर्मेंस की ही चर्चा कर रहे हैं. उसे खुद पता नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड रहता है. 

कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बताते हुए छाबड़ा ने कहा, हमने रहमान डकैत के रोल के लिए ढेर सारे नाम नोट किए, फिर शॉर्टलिस्ट किया और अक्षय का नाम फाइनल हुआ नरेशन के लिए वो अकेला आया, यही खूबसूरत बात थी. नरेशन खत्म होते ही वो बोला, पसंद आ गया, मजा आ गया यार. फिर बोला, आज रात में पढ़ लूंगा, कल बताता हूं. वो उन लोगों में से नहीं है जो आज पढ़ लूंगा बोलकर गायब हो जाते हैं. वो अपनी जुबान का पक्का है. सबसे अच्छी बात ये कि वो हर डिसीजन खुद लेता है.

राकेश बेदी के लिए कही ये बात 
फिल्म में राकेश बेदी का पॉलिटिशियन जमील जमाली वाला रोल भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. छाबड़ा ने कहा, हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर मुझसे उनका नंबर मांग रहा है और बधाई दे रहा. कुछ तो उन्हें कास्ट करने का प्लान कर रहे. मुझे बहुत खुशी हो रही है. उन्होंने इस फिल्म में खुद को पूरी तरह चेंज कर लिया. स्क्रिप्ट में जो ह्यूमर नहीं था, वो उन्होंने खुद ऐड किया.

उन्होंने आगे कहा, राकेश जी ने आदित्य से बात की और बोले, मैं इसमें एक और लेयर ऐड करना चाहता हूं. वो शानदार एक्टर हैं, जब एक्टर्स इम्प्रोवाइज करते हैं तो नई आइडियाज लाते हैं और आदित्य बहुत कोलैबोरेटिव है, कोई बैरियर नहीं, दिल की बात खुलकर कह सकते हो.

राकेश बेदी से पहली कॉल रिकॉल करते हुए छाबड़ा बोले, जब मैंने राकेश जी को कॉल किया तो बस इतना कहा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ऐसा पहले कभी नहीं किया, प्लीज कर लो. वो तुरंत बोले, बेटा, मैं तुझे ट्रस्ट करता हूं, चलो कर देते हैं. 

---- समाप्त ----
