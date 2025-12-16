Film Wrap: रिलीज हुआ बॉर्डर 2 का टीजर, प्रेमानंद महाराज से मिलकर रो पड़ीं अनुष्का

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर मंगलवार को रिलीज किया गया. इस मौके पर वरुण धवन भी एक्टर संग नजर आए. टीजर हर तरफ वायरल हो रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे. दोनों का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो इमोशनल नजर आ रहे हैं. फिल्म रैप में जानिए आज के दिन की बड़ी खबरें.

आलिया ने देखी कटरीना के बेटे की तस्वीर! वायरल हो रहा रिएक्शन

बॉलीवुड कपल विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने नवंबर के महीने में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. कटरीना ने बेटे को जन्म दिया. विक्की और कटरीना, अपने बेटे के आगमन के बाद से खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. इस बीच एक्टर को फिल्मफेयर अवॉर्ड 2025 में देखा गया.

प्रेमानंद महाराज से म‍िलकर रो पड़ीं अनुष्का, विराट ने जोड़े हाथ, म‍िला ये परम ज्ञान

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों इंडिया में हैं. हाल में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. लंदन से इंडिया लौटने के बाद विराट-अनुष्का अपनी प्रथा को निभाते हुए प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम पहुंचे.

'माफी मांगे नीतीश कुमार', महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर बवाल, जायरा वसीम बोलीं- ये अपमान है

जायरा वसीम ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना पर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने इसे महिला की गरिमा का अपमान बताते हुए बिना शर्त माफी की मांग की है.

'जहां से भी घुसोगे, सामने हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे', सनी देओल का ऐलान, दमदार है टीजर

बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है. मल्टीस्टारर फिल्म की पहली झलक देखने का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. टीजर में सनी देओल का दमदार अंदाज दिखा है. उनका फिर से वही तेवर और एग्रेशन देखने को मिला है. फैंस को ये टीजर पसंद आया है. मूवी अगले साल रिपब्लिक डे के वक्त रिलीज होगी.

मेकर्स पर लगाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, फिर क्यों 'भाभी जी घर पर हैं' में लौटीं शिल्पा शिंदे? बोलीं- सालों से....

शिल्पा शिंदे सालों बाद 'भाभी जी घर पर हैं' शो में अंगूरी भाभी बनकर लौट चुकी हैं. शो में उनका खास अंदाज में वेलकम हुआ. अंगूरी भाभी का किरदार फिर से निभाने पर वो काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हैं.

