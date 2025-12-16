scorecardresearch
 
Border 2 Teaser: 'जहां से भी घुसोगे, सामने हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे', सनी देओल का ऐलान, दमदार है टीजर

बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो गया है. मल्टीस्टारर फिल्म की पहली झलक देखने का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. टीजर में सनी देओल का दमदार अंदाज दिखा है. फिर से वही तेवर और एग्रेशन देखने को मिला है. फैंस को ये टीजर काफी पसंद आया है. मूवी अगले साल रिपब्लिक डे के वक्त रिलीज होगी.

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज (PHOTO: Screengrab)
मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 की पहली झलक खत्म हो गया है. फिल्म का मचअवेटेड टीजर रिलीज हो चुका है. देशभक्ति के जज्बे और एक्शन से सराबोर टीजर में पूरी कास्ट की झलक दिखी है. सनी देओल के दमदार डायलॉग ने हर भारतीय के अंदर भर देशप्रेम को बाहर ला दिया है. 

बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज

सनी देओल के दमदार डायलॉग के साथ टीजर शुरू होता है. वो दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहते हैं- तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे. जो आंखों में आंखें डालकर, सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान. 

वहीं दूसरे एक सीन में सनी अपने धुरंधर फौजियों से धमाकों के बीच पूछते हैं- आवाज कहां तक जानी चाहिए, जवाब मिलता है-लाहौर तक. टीजर वीडियो में सनी का एग्रेशन, भारत मां के लिए उनका प्यार झलकता है. एक बार फिर सनी को फिल्म का हिस्सा देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. टीजर रिलीज होते ही फैंस के बीच वायरल हो चुका है. ये फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

देखें टीजर..

इसकी रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय की गई है. फिल्म को जेपी दत्ता और भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं इसका डायरेक्शन अनुराग सिंह ने संभाला है. मूवी में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा, परमवीर चीमा, गुनीत सधू, अंगद सिंह भी अहम रोल में दिखेंगे. ये फिल्म सुनील शेट्टी के बेटे अहान के लिए माइलस्टोन मानी जा रही है. अभी तक उनके फिल्मी करियर ने खास परफॉर्म नहीं किया है. उम्मीद है बॉर्डर 2 उनके लिए मिरेकल का काम करे. टीजर में अहान की भी झलक दिखती है. वो वॉर सीन में खून से लथपथ नजर आए. 
 

