'धुरंधर' का जलवा जारी... निकली KGF 2 से आगे, 13 दिन में 450 करोड़ पार

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर वाइल्ड फायर बन चुकी है. हर दिन ये फिल्म ने रिकार्ड बना रही है. बुधवार के कलेक्शन के साथ 'धुरंधर' ने 450 करोड़ का बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पर कर लिया है. और अब रॉकिंग स्टार यश की 'KGF 2' इससे पीछे हो चुकी है.

'धुरंधर' ने KGF 2 को छोड़ा पीछे (Photo: X/@rajinder75kumar)
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ रोजाना दिखा रही है कि जब जनता किसी फिल्म को प्यार देने पर आती है, तो रिकॉर्ड छोटे पड़ने लगते हैं. दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर वाइल्डफायर बन चुकी ‘धुरंधर’ ने फिल्म बिजनेस की चांदी कर दी है. 13 दिनों में ही इसने 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. दो हफ्तों में ही ये फिल्म 500 करोड़ के इतने करीब पहुंच जाएगी, रिलीज के दिन शायद ही किसी ने ये सोचा होगा.

धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणवीर की फिल्म दूसरे हफ्ते में चल रही है. मंगलवार को ही ये दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई. बुधवार को भी थिएटर्स में फिल्म को तगड़ी ऑडियंस मिली. कामकाजी हफ्ते के बीचोंबीच भी कई जगहों पर ‘धुरंधर’ की ऑक्यूपेंसी 60% से भी ज्यादा रही. ये अपने आप में बताता है कि फिल्म का क्रेज अभी भी थिएटर्स में दमदार बना हुआ है.

अब ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि बुधवार को ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 25.70 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है. मंगलवार के कलेक्शन 32 करोड़ के मुकाबले बुधवार का कलेक्शन मात्र 20% कम हुआ है. लगातार वाइल्डफायर मोड में चल रही ‘धुरंधर’ के कलेक्शन में कई दिनों बाद इस तरह का डिप आया है. हालांकि, वीकेंड करीब है और ये एक बार फिर जंप लेने के लिए तैयार है.

Advertisement

KGF 2 को छोड़ा पीछे
2022 में यश की फिल्म ‘KGF 2’ ने हिंदी में 434 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. तब ये ‘बाहुबली 2’ के बाद दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म थी. उस वक्त लगता था कि ‘KGF 2’ का रिकॉर्ड लंबे समय तक रहेगा. लेकिन सिर्फ 3 सालों में ही ये सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर से नौवें नंबर पर आ गई.

बुधवार के कलेक्शन के साथ ‘धुरंधर’ ने 450 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर लिया है. 13 दिनों में इसका टोटल कलेक्शन 454 करोड़ हो गया है. इसने ‘KGF 2’ को पीछे छोड़ दिया है और अब नौवीं सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है. यश की फिल्म अब दसवें पायदान पर खिसक गई है.

‘धुरंधर’ की रफ्तार देखते हुए लगता है कि अगले दो दिनों में ये 500 करोड़ तक पहुंच जाएगी. यानी ये तय है कि 600 करोड़ वाली ‘छावा’ को पीछे छोड़कर ‘धुरंधर’ 2025 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनने वाली है. देखना ये है कि ऑल टाइम सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों की लिस्ट में ये कितना ऊपर जाती है.

