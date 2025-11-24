scorecardresearch
 

‘हिंदी सिनेमा ने रतन खो दिया’, धर्मेंद्र के जाने से दुखी हीमैन की एक्ट्रेस, शेयर की यादें

धर्मेंद्र के निधन से उनकी को-स्टार जीनत अमान का दिल दुखी है. एक्ट्रेस ने एक्टर की मौत को दुखद बताते हुए उनके परिवार के लिए शोक जताया. वहीं शर्मिला टैगोर और उनकी बेटी ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी.

धर्मेंद्र के निधन से टूटीं जीनत अमान (Photo: Instagram @thezeenataman)
धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार थे, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हीरोइन्स संग रोमांस किया. वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे. आज, जब उनके निधन की खबर सामने आई, तो उनके साथ काम कर चुका हर को-स्टार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है. धर्मेंद्र के साथ काम कर चुकीं जीनत अमान ने एक्टर के मरने पर दुख जताया है. उनके अलावा शर्मिला टैगोर और उनकी बेटी सबा पटौदी ने भी धर्मेंद्र को याद किया.

धर्मेंद्र के निधन पर क्या बोलीं जीनत अमान?

जीनत अमान और धर्मेंद्र ने एकसाथ कई फिल्मों में काम किया, जो बड़े पर्दे पर हिट रहीं. उनमें से कुछ फिल्में 'धरम वीर', 'यादों की बारात' हैं, जिन्हें आज भी फैंस याद रखते हैं. दोनों एक्टर्स की जोड़ी बड़े पर्दे पर शानदार थी. ऐसे में धर्मेंद्र के चले जाने से जीनत अमान काफी परेशान हुई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आज दुनिया ने हिंदी फिल्म जगत का एक रत्न खो दिया. धरम जी हमेशा मेरे पसंदीदा कोस्टार में से एक थे और मुझे उनके साथ कई फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला.' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zeenat Aman (@thezeenataman)

'मेरे जैसे इंट्रोवर्ट इंसान के लिए, उनका विनम्र स्वभाव और सहज दयालुता सेट पर एक सुखद सुकून देती थी. ऐसे समय में जब दबाव, चमक-दमक और ग्लैमर बेहद भड़कीले लगते थे, वो बिना किसी दिखावे या छल के मौजूद रहते थे. ये एक मधुर एहसास है कि जीवन असल चीजों के बारे में है, ना कि बेकार चीजों के बारे में. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, ईश्वर उन्हें इस बात की शांति दें कि उनकी विरासत दुनिया भर के लाखों भारतीयों द्वारा संजोई गई है.'

धर्मेंद्र की किस फिल्म को याद कर भावुक हुईं शर्मिला टैगोर की बेटी?

धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. दोनों 1975 में फिल्म 'चुपके चुपके' में साथ थे, जिसे ऑडियंस ने हिट बनाया. इस कॉमेडी-रोमांटिक फिल्म में शर्मिला और धर्मेंद्र की केमिस्ट्री बेजोड़ थी. उनकी उसी फिल्म को याद करके एक्ट्रेस की बेटी सबा पटौदी भावुक हुईं. उन्होंने धर्मेंद्र के किरदार वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर डॉ. परिमल त्रिपाठी को याद किया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Pataudi (@sabapataudi)

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके लिखा, 'एक दिग्गज के लिए... मेरी पसंदीदा फिल्म हमेशा चुपके-चुपके रही है... और मैं इसे बार-बार देख सकता हूं. मां मुझे इसके लिए चिढ़ाती थीं, लेकिन ये एक ऐसा रोल था जिसने हमें हंसा दिया था. 
वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर... आपकी कमी खलेगी.'

बता दें कि धर्मेंद्र काफी समय से बीमार थे. 10 नवंबर के दिन खबर आई कि उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो वेंटिलेटर पर थे. फिर कुछ दिन बाद उन्हें अपने जुहू स्थित घर ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी रहा. अब आज उनके निधन की खबर सामने आई, जिससे पूरी इंडस्ट्री में मातम छा गया. धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली.  

---- समाप्त ----
