जब अनुपम खेर ने चखी 'भांग', 8 घंटों तक हंसते रहे, बोले- प्लेन को देखता रहा...

अनुपम खेर ने अपने नए इंटरव्यू में कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने उन मोमेंट्स का जिक्र किया जब एक्टर ने अपनी जिंदगी में पहली बार नशीली चीजों का सेवन किया था.

अनुपम खेर ने क्यों चखी थी भांग? (Photo: Instagram @anupamkher)
अनुपम खेर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार हैं जो अपनी बातें बेबाकी से बोलने का दमखम रखते हैं. उन्हें कई मौकों पर खुलकर बात करते देखा गया है. इंस्टाग्राम पर वो अपनी वीडियोज के जरिए अपनी बात लोगों के सामने पेश करते हैं. लेकिन हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़ी जो बातें अनुपम खेर ने शेयर की हैं, उसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. 

अनुपम खेर ने क्यों चखी थी भांग? 

एक्टर ने यूट्यूबर समदीश भाटिया के चैनल पर उस पल को याद किया जब उन्होंने अपने जीवन में नशीली चीजों का सेवन किया था. अनुपम खेर ने बताया कि उन्होंने जब शराब, जॉइंट और भांग जैसी चीजें ली, तो वो पूरी तरह हैरान रह गए थे. हालांकि इसके बाद उन्होंने ऐसी चीजें कभी दोबारा नहीं लीं. अनुपम खेर जब ड्रामा स्कूल में थे, तब अपनी होली वाले दिन को याद करते हुए उन्होंने बताया, 'जब मैंने इसे आजमाया, तो मैंने कसम खाई कि मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लगातार आठ घंटे तक हंसता रहा.'

'मेरे बैचमेट्स जो थे, वो भी नशे में थे. वो छत पर खड़े होकर होस्टल के वॉर्डन से कह रहे थे कि सेना आ रही है. मैं अपने दोस्तों से कहता रहा कि मैं हंसते-हंसते मर जाऊंगा और मैंने अपनी जान के लिए उनसे भीख मांगी. और मैं अपने दोस्त के जवाब का इंतजार करता रहा, सोचता रहा कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है. ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जिम कैरी की फिल्म द मास्क में दिखाया गया. लेकिन उसके बाद, मैंने फिर कभी भांग नहीं छुई.'

अनुपम खेर ने इसी बातचीत में उस पल का भी जिक्र किया, जब उन्होंने जॉइंट लिया था. एक्टर ने कहा, 'मुझे लगता है मैंने दो कश लिए होंगे और फिर मैंने आसमान की ओर देखा. एयरपोर्ट से कोई प्लेन उड़ा होगा, इसलिए मैं उसे देखने लगा. मैं उसे तब तक देखता रहा जबतक वो आसमान में एक छोटी सी बिंदी नहीं बन गया. और मुझे लगता है कि मैंने उसे तब तक देखा जबतक वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर नहीं उतर गया. मैं पागल हो गया था और उसी दिन, जब मैं अपनी कार में बैठा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क चल रही हो या कार चल रही हो.'

