तंबाकू ब्रांड के एड की फीस ना लौटाने पर ट्रोल Akshay Kumar, माफीनामे पर उठे सवाल, लोग बोले- विज्ञापन रोको, फीस लौटाओ

Akshay Kumar Troll: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक तंबाकू ब्रांड का एड कर खुद के लिए मुसीबत ही मोल ले ली है. तभी तो एड ऑनएयर होने के बाद वे जमकर ट्रोल हुए फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा शेयर किया. इसमें उन्होंने एड करने के लिए फैंस से माफी मांगी. लेकिन अब हद ये हो गई कि यूजर्स खिलाड़ी कुमार को उनके माफीनामे को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं.

क्या फीस लौटाएंगे अक्षय कुमार?

आप भी कहेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर खिलाड़ी कुमार का ये माफीनामा वायरल हो रहा है. कई लोग इसपर चुटकी लेते हुए दिखे. लोग कह रहे हैं आखिरी बार बोल दो जुबां केसरी. तो कई लोगों ने अक्षय कुमार के एंडोर्समेंट फीस वापस ना करने पर सवाल उठाए. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने माफीनामे में बताया कि वो विमल इलायची एड के लिए मिली फीस को नेक कामों में लगाएंगे. मतलब फीस दान करेंगे. ये भी कहा कि ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट की लीगल अवधि खत्म होने तक एड को ऑनएयर रख सकते हैं. खिलाड़ी कुमार के ये दो बयान लोगों को खटक रहे हैं.

क्यों ट्रोल हो रहे खिलाड़ी कुमार?

एक यूजर ने अक्षय के फीस वापस ना करने पर तंज कसते हुए लिखा- क्यों आप कान्ट्रैक्स कैंसल नहीं करते, क्यों ब्रांड से नहीं कहते कि एड को प्रसारित ना करे. क्यों आप फीस लौटाने से डर रहे हो? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया? कई यूजर्स ने अक्षय पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो फीस में मिली राशि पीएम केअर्स फंड में दान कर दें. कई लोग अपने अकाउंट में एक्टर से पैसा मांग रहे हैं. एक यूजर ने माफीनामे पर सवाल उठाते हुए कहा- इतना ही बुरा लग रहा है तो पैसे वापिस कर दो भाई उनके और कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करा लो. ज्यादातर यूजर्स इस विमल इलायची एड को रोकने और फीस लौटने की ही बात करते दिखे.

P M Cares Fund me donate mat kardena — Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) April 20, 2022

Fayeda kya sir. Ad to chalega hi. Baat me dum tab hoti jab ye ad band karwa ke paise bhi return kar de. — chase_π (@chase_xyz) April 21, 2022

Why don't u cancel the contract and ask the brand to stop airing the ads ... Why are u afraid to pay the damage suit charges ?



Baap bada na bhaiya, Sabse Bada ₹upaiya ? — Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) April 20, 2022

अक्षय जी, if u really realise and feeling sorry, then u must return the all the endorsement fee u accepted and legally bind the company to stop airing the add.. here money is not imp, but stopping of the प्रचार of tobacco product is important



Return the fee to vimal & stop ad — Amit Verma (@iamamitverma7) April 21, 2022

Paise to mil gaye na bhai. Kise pta kitne mile aur kitne contribute kroge. Tobacco mat khao yesi add banao aur TV pe chalao jabtak aapki Vimal Ki add chalegi tabtak. Ye sorry bolnese kya hoga. TV dekhnevale 10000 log he to twiter dekhnevale sirf 2. Ye sorry TV valoko nahi dikhega — vicky chaudhari (@chaudhari433) April 21, 2022

कौन सी रकम डोनेट करोगे भाई? जो व्हाइट में ली है या पूरी?

What amount will you donate? only white or full? — Dinesh kandpal (@imdineshkandpal) April 21, 2022

इतना ही बुरा लग रहा है तो पैसे वापिस कर दो भाई उनके और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा लो। April 21, 2022

हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्टर के तंबाकू ब्रांड से एसोसिएशन खत्म करने की तारीफ की है. उन्होंने अक्षय कुमार के फैसले की इज्जत की है. अक्षय कुमार के डाईहार्ट फैंस का कहना है जो भी हो वो उनके साथ हैं.

अक्षय कुमार ने माफीनामे में क्या लिखा?

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने माफीनामे में लिखा- मेरे सभी फैंस और शुभचिंतकों से मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं. पिछले कुछ दिनों में आए आपके रिएक्शंस ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है. मैंने कभी तंबाकू को एंडोर्स नहीं किया है ना ही कभी करूंगा. विमल इलायची के साथ मेरे एसोसिशन को लेकर सामने आई आपकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूं. इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ इससे पीछे हटता हूं.

''मैंने फैसला किया है कि मैं विज्ञापन के लिए मिली फीस को अच्छे कार्य के लिए काम में लाऊंगा. ब्रांड चाहे तो इस एड को ऑनएयर करना जारी रख सकता है जब तक कि इस कॉन्ट्रैक्ट की लीगल अवधि पूरी नहीं हो जाती. लेकिन मैं वादा करता हूं भविष्य में पूरी समझदारी के साथ विकल्पों को चुनूंगा. बदले में मैं हमेशा आपके प्यार और दुआओं को मांगता रहूंगा.''

