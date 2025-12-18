scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धुरंधर के FA9LA गाने में अक्षय खन्ना के डांस से इंप्रेस सिंगर फ्लिपराची, बोले- कमाल कर दिया

फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. अक्षय खन्ना की एंट्री और फ्लिपराची के गाने FA9LA ने खासा ध्यान आकर्षित किया है. गाने की लोकप्रियता और अक्षय के डांस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. फ्लिपराची ने बताया कि गाने की सफलता ने उन्हें और म्यूजिक बनाने के लिए प्रेरित किया है.

Advertisement
X
फ्लिपराची ने की अक्षय खन्ना की तारीफ (Photo: Instagram @flipperachay)
फ्लिपराची ने की अक्षय खन्ना की तारीफ (Photo: Instagram @flipperachay)

फिल्म धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने गर्दा मचा रखा है. इसकी कास्टिंग, म्यूजिक, कलाकारों की एक्टिंग और डायरेक्शन को वाहवाही मिली है. सितारों की भीड़ से सजी इस फिल्म में अक्षय खन्ना की सबसे ज्यादा चर्चा है. खासतौर पर हिप-हॉप आर्टिस्ट फ्लिपराची के सॉन्ग FA9LA (फासला) पर उनकी एंट्री और स्वैग ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. अक्षय का इम्प्रोम्टू डांस लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

फ्लिपराची ने क्या कहा?

FA9LA सॉन्ग लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है. जितना प्यार अक्षय खन्ना को मिला रहा है. उतनी ही सराहना इस गाने के सिंगर फ्लिपराची की हो रही है. टाइम्स नाउ संग बातचीत में सिंगर ने उनके गाए गाने फासला की सक्सेस और अक्षय खन्ना के स्वैग पर बात की. वो कहते हैं- मैं जल्द ही अक्षय खन्ना से इंफ्लुएंस होकर एक टिकटॉक वीडियो बनाने वाला हूं. उन्होंने गाने में कमाल कर दिया. वे गाना शूट करने गए और बस खुद का बेस्ट दिया. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने बीट को महसूस किया और कहा, चलो डांस करते हैं. उन्होंने प्रोड्यूसर्स से बात की. उन्होंने शानदार एंट्री की थी. ये इस गाने के लिए सही डांस था. सही वाइब थी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Outlaw Productions ® (@outlaw_productions)

सम्बंधित ख़बरें

Dharmendra last movie ikkis
'धुरंधर' की आंधी से डरे मेकर्स? पोस्टपोन हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 
फिल्म धुरंधर ने बनाए कमाई के नए रिकॉर्ड, अर्पिता आर्या के साथ देखें विशेष 
Akshaye Khanna
'धुरंधर' से छाए अक्षय खन्ना, देशभर से प्यार मिलने पर कैसा है रिएक्शन?  
'Dhurandhar' में Atif Aslam रेफरेंस! ये नोटिस किया? 
dhurandhar storms box office in second weekend, creates all time record
'धुरंधर' देख कांपी 26/11 सर्वाइवर, सीन को बताया दर्दनाक 

''मैं अक्षय खन्ना का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसे इतना अच्छा बनाया. ये सरप्राइजिंग था कि जो गाना 9 महीने या 1 साल पहले रिलीज हुआ था, उसे सही समय पर, सही एक्टर के साथ, सही फिल्म में चुना गया. ये परफेक्ट तरीके से प्लान किया गया था, ताकि ऐसा इम्पैक्ट बने. सबने इस गाने को प्यार से स्वीकार किया. लोगों को लिरिक्स समझ नहीं आए, फिर भी उन्होंने खुद के लिरिक्स बनाने शुरू कर दिए. ये कमाल की बात है. इसने मुझे और म्यूजिक बनाने के लिए प्रेरित किया है.''

Advertisement

बहरीनी सिंगर ने आगे कहा- मेरा म्यूजिक भारत के हर कोने में बज रहा है, ये जानकर अद्भुत फील होता है. इससे मालूम पड़ता है कि म्यूजिक इंटरनेशनल भाषा है. आप साउंड से लोगों तक पहुंच सकते हो, भले ही उन्हें लिरिक्स न समझ में आए. गाने की वाइब जितनी अच्छी होगी, म्यूजिक उतनी दूर तक पहुंचेगा. आपको बस कंसिस्टेंट रहना है. साथ ही रिस्क लेने के लिए तैयार होना होगा.

मालूम हो, फासला एक बहरीना गाना है. इसे डीजे आउटलॉ ने कंपोज और फ्लिपराची ने गाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement