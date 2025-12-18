'धुरंधर' की सक्सेस का 'अश्वत्थामा' को मिलेगा फायदा? पूरा होगा आदित्य धर का ड्रीम प्रोजेक्ट

डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों अपनी गैंगस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता का जश्न मना रहे हैं. बॉलीवुड के लिए जहां ये साल बड़ी फिल्मों के लिहाज से खास नहीं रहा, वहीं ‘धुरंधर’ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक भारत में 437.25 करोड़ रुपये नेट की कमाई कर ली है. जल्द ही 500 करोड़ क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है.

इस फिल्म की सफलता अभिनेता रणवीर सिंह के लिए भी बेहद अहम है. लगातार कुछ फ्लॉप फिल्मों के बाद कई लोग उन्हें कमजोर स्टार मानने लगे थे, लेकिन ‘धुरंधर’ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रणवीर सिंह आज भी एक भरोसेमंद और बैंकएबल स्टार हैं. आदित्य धर के लिए भी ये सफलता किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ‘द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा’ बजट की वजह से ठंडे बस्ते में चला गया था.

अश्वत्थामा का क्या होगा?

आदित्य धर ने बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर अपनी शुरुआत विक्की कौशल की फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ से की थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 244.14 करोड़ रुपये की कमाई कर सुपरहिट साबित हुई और इससे जुड़े सभी लोगों के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बनी.

‘उरी’ की सफलता के बाद आदित्य धर ने एक और बड़ा सपना देखा- एक ऐसी माइथोलॉजिकल सुपरहीरो फिल्म, जो भव्य कहानी, दमदार एक्शन और हाई-लेवल VFX से लैस हो. इसी सोच से जन्म हुआ ‘द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा’ का, जो महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा की मुक्ति और अमरता की सफर पर आधारित थी.

ये फिल्म रॉनी स्क्रूवाला की प्रोडक्शन कंपनी RSVP के बैनर तले बननी थी. इसमें मुख्य भूमिका के लिए विक्की कौशल को चुना गया था. विक्की ने इसके लिए कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी. 11 जनवरी 2021 को आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर दो पोस्टर जारी कर फिल्म का आधिकारिक ऐलान किया था.

महंगे बजट ने डाले रोढ़े

हालांकि इसके बाद फिल्म को लेकर सन्नाटा छा गया. खबरें आने लगीं कि बजट की वजह से रॉनी स्क्रूवाला ने प्रोजेक्ट से दूरी बना ली. अब आदित्य धर जियो स्टूडियोज के साथ बातचीत कर रहे हैं. वहीं इतनी महंगी फिल्म के लिए विक्की कौशल की स्टार पावर पर भी सवाल उठे और उन्हें फिल्म से हटाया गया. इसके पहले सारा अली खान और बाद में समांथा रुथ प्रभु के कास्ट होने की भी अफवाहें रहीं.

आखिरकार आदित्य धर ने खुद साफ कर दिया कि ‘द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा’ को फिलहाल रोक दिया गया है. फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा- हमने इस प्रोजेक्ट को अभी के लिए बैकबर्नर पर डाल दिया है. जिस स्तर का विजन हमारे दिमाग में था, वो भारतीय सिनेमा के लिए फिलहाल बहुत बड़ा था. जिस तरह की VFX क्वालिटी हम चाहते थे, वैसा यहां अब तक किसी ने करने की कोशिश भी नहीं की है.”

उन्होंने आगे कहा कि- जब तक तकनीक सस्ती नहीं होती और सिनेमा का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ता, तब तक इस फिल्म का बनना मुश्किल है. आदित्य धर ने जेम्स कैमरून और अवतार का उदाहरण देते हुए कहा कि क्रिएटीविटी से समझौता नहीं किया जा सकता. एक बार फिल्म बन गई तो वो हमेशा के लिए रहती है. वो साधारण या सिर्फ पैसा कमाने के इरादे से नहीं होनी चाहिए. फिल्ममेकर्स की जिम्मेदारी है कि वो देश को सही तरीके से पेश करें.

रामायण-वाराणसी के बीच अश्वत्थामा की उम्मीद

आज के दौर में, जब बड़े बजट की माइथोलॉजिकल फिल्में जैसे नीतीश तिवारी की ‘रामायण’ और एसएस राजामौली की मेगा प्रोजेक्ट 'वाराणसी' फिल्म पर काम चल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि आदित्य धर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी आने वाले समय में जरूर जमीन पर उतरेगा, खासकर अब जब उन्होंने एक और ब्लॉकबस्टर दे दी है.

फिलहाल, आदित्य धर ‘धुरंधर: पार्ट 2’ की तैयारी में जुट गए हैं, जो ईद 2026 पर रिलीज होने वाली है. पहली फिल्म पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित थी और इसमें अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार नजर आए थे.

