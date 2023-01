Bigg Boss: शिव ठाकरे ने चुराए विकास मानकतला के कपड़े? एक्टर की पत्नी का बड़ा आरोप, जानें सच्चाई

रियलिटी शो बिग बॉस में कई मुद्दों पर लड़ाई-झगड़ा और विवाद हुआ है. पर जो अब हुआ है शायद ही इससे पहले कभी आपने किसी कंटेस्टेंट पर ऐसा आरोप लगते देखा होगा. शो से एलिमिनेट हुए विकास मानकतला की पत्नी गुंजन ने शिव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है शिव ने विकास के कपड़े छुपाए, फिर एलिमिनेशन के बाद उनके कपड़े खुद पहन रहे हैं. गुंजन के इन आरोपों पर शिव के मैनेजर ने रिएक्ट किया है. जानते हैं पूरा मामला.

शिव पर भड़कीं विकास की पत्नी

विकास की पत्नी गुंजन ने ट्वीट कर शिव पर गंभीर आरोप लगाए. विकास के कपड़े लौटाने को कहा. वे ट्वीट में लिखती हैं- शिव ठाकरे... विकास मानकतला के कपड़ों को लौटाओ. तुम विकास के कपड़े कैसे पहन सकते हो? उनका परफ्यूम, पिंक शर्ट तुमने ली थी. उसे पहना, जो मैंने विकास के लिए पहले हफ्ते में भेजी थी. मैंने लाइव फीड में ये सब देखा था. विकास को उसके कपड़े शो में नहीं मिले और अब तुमने उन्हीं कपड़ों को पहना है. ये शर्मनाक है. अपने ट्वीट में गुंजन ने शिव और एक आउटफिट की फोटो को शेयर किया है. गुंजन का कहना है कि ये कपड़े उन्होंने अपने पति के लिए शो में भेजे थे. जिन्हें शिव ने पहना है.

शिव के मैनेजर ने किया रिएक्ट

गुंजन के इन आरोपों को तूल पकड़ता देख शिव ठाकरे के मैनेजर ने तुरंत रिएक्ट किया है. शिव के मैनेजर ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट लिख गुंजन के आरोपों को चीप पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है. शिव के मैनेजर ने पोस्ट में लिखा- ट्विटर पर विकास मानकतला की पत्नी के आरोपों पर मैं शिव का मैनेजर कहना चाहूंगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई स्टेटमेंट देने से पहले शो की टीम से बात करें. ये शर्मनाक है विकास और गुंजन ये सब चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं.

गुंजन को वापस मिले कपड़े

दूसरी तरफ, गुंजन ने मामले पर अपडेट दिया है. बताया कि कपड़े वापस मिल गए हैं. गुंजन ने लिखा कि उनके ट्वीट ने कई लोगों को ठेस पहुंचाई है इसलिए वो उस ट्वीट डिलीट कर रही हैं. गुंजन ने बताया कि बिग बॉस की टीम को जब ये मालूम पड़ा कि विकास का आउटफिट शिव ने पहना है तो तुरंत इसे वापस मांगा गया. एपिसोड में भी शिव का आउटफिट तुरंत बदला हुआ दिखा होगा. गुंजन लिखती हैं- ये गलती से हुआ या शरारत में, नहीं जानती. लेकिन मैं इन कपड़ों को लंबे समय से ट्रेस कर रही थी इसलिए अपसेट थी और रिएक्ट किया.

As soon as the team traced it , he was asked immediately to send it back, &you can see for yourself in the episode that he changed the outfit immediately.whether it’s a mistake or mischief I don’t know . But as someone who was tracing it for long,it did get me upset & I reacted

Hi,for those who said this suit is not vikkas’s ,I have just received it back from the team. I had been tracing this along with the other stuff which was in the same parcel since week 1. We were not able to trace it, till I saw some other contestant wearing it. It did irk me pic.twitter.com/K0bBiwD1rI