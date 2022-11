Bigg Boss ने Archana Gautam को किया बाहर, Gauahar Khan ने उठाए सवाल, पूछा- दीदी कौन है?

बिग बॉस 16 से साउथ की सनी लियोनी अर्चना गौतम का पत्ता साफ हो गया है. अर्चना गौतम को बिग बॉस ने शिव ठाकरे संग हिंसक होने पर घर से आउट कर दिया है. अर्चना के निष्कासन से फैंस निराश हैं. ट्विटर पर अर्चना को वापस बुलाने की मांग हो रही है. वे ट्रेंड कर रही हैं. अर्चना के सपोर्ट में एक्स बिग बॉस विनर गौहर खान ने ट्वीट किया है.

गौहर ने अर्चना को शो से निकालने के फैसले पर उठाए सवाल

गौहर खान ने अर्चना गौतम को शो से निकाले जाने पर सवाल उठाए हैं. उनके ट्वीट से जाहिर है कि वो इस एक्ट में शिव ठाकरे की भी गलती मानती हैं. गौहर के मुताबिक, शिव ने अर्चना को इस हद तक प्रवोक किया कि वो हिंसक हुईं. गौहर लिखती हैं- किसी का गला पकड़ना गलत है. बहुत बुरा है और दंडनीय है. लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूं- जाति, संप्रदाय के बारे में बोलना गलत है, तो किसी की नेशनल पार्टी के सम्मानीय नेता के नाम को बार बार उछालना गलत नहीं है? दीदी दीदी कौन है? #provoked

Holding someone’s neck is bad ! Very bad ! N punishable ! But can I pls Ask jaati , sampraday , sect , ke baare mein bolna galat hai , toh kisi national party ke respected leader ke naam ko baar baar uchaalna galat nahi hai ????? Didi didi kaun hai ??? #provoked