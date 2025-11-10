बिहार चुनाव में अखिलेश और योगी फैक्टर... क्या ये यूपी में 2027 के लिए सेमीफाइनल की लड़ाई है?

उत्तर प्रदेश की सियासत में 2024 के लोकसभा चुनाव में तुरुप का इक्का साबित होने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन अपनी पूरी फ़ौज के साथ महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए. ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यूपी के तमाम बीजेपी नेता मशक़्क़त करते दिखे.

और पढ़ें

बिहार चुनाव के नतीजे सिर्फ़ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अहम माने जा रहे हैं. बिहार के विधानसभा चुनाव को 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफ़ाइनल माना जा रहा है. एक तरफ नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की भी लड़ाई मानी जा रही है.

उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से लगी हुई है. बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज़ हो जाएंगी. बिहार के नतीजे का राजनीतिक प्रभाव यूपी की सियासत पर भी पड़ेगा. इसीलिए बिहार की धरती पर लड़े जा रहे चुनाव की गूंज उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है.

सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बिहार के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के अखिलेश यादव ने जमकर प्रचार किया. पिछले दस दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जनसभाएं और एक रोड शो किया. इन रैलियों के ज़रिए उन्होंने सिर्फ़ बीजेपी उम्मीदवार ही नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल जेडीयू, एलजेपी (आर), हम और आरएलएम सहित 43 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करके उन्हें जिताने की अपील की. इस दौरान सीएम योगी यूपी के बुलडोजर मॉडल की बात करते, यूपी में अपराधियों पर नकेल कसकर क़ानून का राज क़ायम करने का दावा करते नजर आए.

Advertisement

वहीं, अखिलेश यादव ने पिछले सात दिनों में कुल 28 जनसभाएं की हैं. अखिलेश ने एक-एक दिन में चार-चार सभाओं को संबोधित किया है, जिसमें आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के साथ-साथ कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी उम्मीदवार के लिए भी प्रचार किया.

अखिलेश यादव अपने भाषणों में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने के साथ यूपी की योगी सरकार पर भी जमकर हमला कर रहे थे. उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी के एजेंडे में झूठ बोलना और नफरत फैलाना है. साथ ही दावा करते रहे कि यूपी के अवध में बीजेपी को हराया और बिहार के मगध में भी हराएंगे.

यूपी से सटी बिहार की 34 विधानसभा सीटें

बिहार की करीब 34 विधानसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटी हुई हैं. यूपी के पूर्वांचल का महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली और सोनभद्र ज़िले की सीमा बिहार के आठ ज़िलों से लगती है. बिहार के सारण, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, बक्सर और कैमूर और रोहतास ज़िले की सीटें यूपी से सटी हुई हैं.

यूपी के पूर्वांचल की और बिहार के पश्चिमी इलाको की बोली, रहन-सहन और ताना-बाना भी लगभग एक जैसा है. इस पूरे इलाक़े का जातीय समीकरण काफ़ी मिलता-जुलता है. ऐसे में बिहार के चुनावी नतीजे यूपी की सियासत में अपना असर डाल सकते हैं, जिसके चलते सीएम योगी और अखिलेश यादव अपने-अपने लश्कर के साथ बिहार के रण में ताकत लगा दी है.

Advertisement

बिहार के चुनाव से यूपी का कनेक्शन

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका सपा-कांग्रेस गठबंधन ने दिया था. योगी आदित्यनाथ की कोशिश बिहार की जंग जीतकर यूपी के सियासत में सत्ता की हैट्रिक लगाने का माहौल बनाने की रणनीति में है.

वहीं, अखिलेश यादव भी समझते हैं कि बीजेपी को अगर बिहार में चुनावी शिकस्त मिल जाती है तो यूपी में उनकी वापसी की राह आसान बन सकती है. इसीलिए सपा बिहार में किसी सीट पर चुनाव न लड़ने के बावजूद प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा.

बिहार में योगी का बुलडोजर मॉडल

योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में अपने बुलडोजर मॉडल का नैरेटिव सेट करते नज़र आए. बिहार में अपनी हर रैली में वो उत्तर प्रदेश में अपराध और माफ़िया पर शिकंजा कसने और क़ानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते रहे.

यूपी में जिस तरह माफ़िया पर कार्रवाई हुई, उसी तरह बिहार को भी अपराधमुक्त बनाना होगा. उन्होंने कहा कि जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, यमराज का टिकट लेकर जाएगा. सूबे की क़ानून व्यवस्था का उदाहरण देकर वोट मांगते नजर आए.

सीएम योगी ने सिर्फ़ बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू सहित एनडीए के सभी दलों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करके यूपी के सियासी समीकरण को भी साधने का दांव माना जा रहा है.

Advertisement

बीजेपी के सभी सहयोगी ओबीसी और दलित आधार वाली पार्टियां हैं. इससे सीएम योगी की रणनीति को भी समझा जा सकता है, क्योंकि 2024 में यूपी में बीजेपी से दलित और ओबीसी वोटबैंक ही छिटका है. इसीलिए उसे दुरुस्त करने की भी रणनीति मानी जा रही है.

बिहार में अखिलेश की पूरी फ़ौज उतरी?

भले ही सपा बिहार की किसी भी एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन प्रचार के लिए अखिलेश यादव ख़ुद 27 से ज़्यादा जनसभाएँ करने का काम किया तो साथ ही अपने सांसदों की भी पूरी फ़ौज उतार दी थी. सांसद अफज़ाल अंसारी से लेकर राजीव राय, इकरा हसन, अवधेश प्रसाद, सनातन पांडेय, विधायक ओम प्रकाश सिंह, जय प्रकाश अंचल, आशु मलिक सहित तमाम अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार में उतार दिया था.

अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के साथ मगध और शाहाबाद के इलाक़े में महागठबंधन के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी तो इकरा हसन को मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाक़े में चुनाव प्रचार कराया. अफज़ाल अंसारी यूपी से सटी हुई सीटों पर प्रचार करते नज़र आए तो लोकसभा सांसद राजीव राय ने भूमिहार बेल्ट संभाल रखी तो अवधेश प्रसाद दलित वोटों को साधने की कवायद किया. इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह के सहारे राजपूत वोटों को महागठबंधन के पक्ष में करने का सियासी ताना-बाना अखिलेश ने बुना था.

Advertisement

अखिलेश के निशाने पर रही योगी-बीजेपी

अखिलेश यादव अपनी रैलियों के ज़रिए केंद्र से लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोलते नजर आए. अखिलेश यूपी सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे थे तो योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे थे. अखिलेश ने कहा कि यह चुनाव बदलाव का चुनाव है. बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा.

अखिलेश ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों ने बीजेपी को यूपी के अवध और अयोध्या दोनों ही जगह हराने का काम किया, अब बिहार के मगध में हराएंगे. इस दौरान अपने साथ अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को भी साथ लिए हुए थे. सपा मुखिया ने तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन को मजबूत करते हुए कहा कि हम और तेजस्वी मिलकर यूपी और बिहार को जोड़ेंगे.

ओवैसी के काउंटर में उतरे इकरा-अफज़ाल

2020 के बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल इलाक़े की पांच सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था. सीमांचल में ओवैसी के सियासी प्रभाव को तोड़ने के लिए सपा ने अपनी मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन को उतारा तो साथ ही अफ़ज़ाल अंसारी ने भी आक्रामक तेवर अपनाए रखा. इकरा की लोकप्रियता मुस्लिमों के बीच बढ़ी है और मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए उन्हें सीमांचल के इलाक़े की सीटों का ज़िम्मा दे रखा था.

Advertisement

इकरा हसन ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि इस डबल इंजन की नापाक सरकार को बिहार से अगर हटाना है, तो हमें पूरी एकजुटता के साथ महागठबंधन को वोट करना पड़ेगा. बिहार से अबकी बार जो संदेश देशभर में जाएगा, उससे बदलाव आएगा. इकरा हसन ने कहा कि वोटों का बिखराव हुआ तो बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि ख़ुद मुख्यमंत्री की सीट पर कब्ज़ा करेगी. इस तरह इकरा हसन का निशाना ओवैसी की तरफ़ था कि वोट बँटने नहीं देना नहीं तो बीजेपी आ जाएगी.

मुख़्तार अंसारी के बड़े भाई अफ़ज़ाल अंसारी, जो गाज़ीपुर से सपा के सांसद हैं, उन्होंने ओवैसी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. अफ़ज़ाल ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूं. मेरे बड़े भाई विधायक हैं, मेरा छोटा भाई भी विधायक रह चुका है, और मेरे दो भतीजे विधायक हैं., जितने विधायक ओवैसी साहब के पूरे देश में हैं, उतने ही हमारे परिवार में हैं.

अफजाल अंसारी ने कहा कि ओवैसी वही काम कर रहे हैं, जो आरएसएस कर रही है, मुसलमानों को बांटने का. एक वोट भी गया तो समझों बीजेपी का लाभ होगा. इस तरह अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम चेहरों के ज़रिए ओवैसी की राजनीति को बिहार में फेल कर देना चाहा है ताकि यूपी में वो अपना सिर न उठा सके.

Advertisement

बिहार का यूपी की सियासत पर पड़ेगा असर

माना जा रहा है कि बिहार के चुनाव नतीजे यूपी की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं. बिहार में अगर एनडीए जीतकर लौटती है, तो यूपी में भी बीजेपी का हौसला बुलंद होगा और उसका सियासी प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा. 2024 के चुनाव से बिगड़े समीकरण को भी दुरुस्त करने की रणनीति मानी जा रही है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने अपनी ताक़त झोंक दी थी.

वहीं, अखिलेश यादव की कोशिश है कि बिहार की सत्ता से एनडीए बाहर हो जाती है, तो उसका राजनीतिक लाभ यूपी में होने वाले 2027 के चुनाव पर भी पड़ सकता है. इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने सभी मज़बूत सिपहसालारों को उतार दिया है ताकि बीजेपी को बिहार में हराकर यूपी की राजनीति में फ़ायदा उठाएं. इसके अलावा ओवैसी की मुस्लिम परस्त राजनीति को भी बिहार में मात देने की है ताकि यूपी में किसी तरह कोई बँटवारा न हो सके. इसीलिए हर सियासी दांव बहुत ही रणनीति के साथ चल रहा है.

---- समाप्त ----