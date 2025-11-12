'1995 से भी बड़ी जीत होगी, 18 को लेंगे CM की शपथ', तेजस्वी यादव ने खारिज किए Exit Poll अनुमान

बिहार में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आए एग्जिट पोल नतीजों में फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के अनुमान जताए गए हैं. बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने हैं, इससे पहले एग्जिट पोल नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है. बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर तंज किया है.

तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया और कहा कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उन्होंने एग्जिट पोल के अनुमान खारिज करते हुए कहा कि यह सच्चाई नहीं बताते. तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जनता ने इस बार बिहार में बदलाव के लिए मतदान किया है. महागठबंधन को इस बार चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है.

उन्होंने विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिहारवासियों को बधाई दी और कहा कि हमने सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि हर तरफ से बहुत पॉजिटिव सूचना मिल रही है. बिहार में बदलाव होने जा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को जिस तरह की जीत 1995 के बिहार चुनाव में मिली थी, 2025 में उससे भी बड़ी जीत मिलने जा रही है.

तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल अनुमानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्वे करने वालों का सैंपल साइज क्या है? उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार 72 लाख से ज्यादा वोट ‘वोट फॉर चेंज’ के नाम पर पड़े हैं. यह जनादेश बदलाव का संकेत है. तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों ने नीतीश कुमार को बचाने के लिए मतदान नहीं किया है. इस बार जनता ने रोजगार, शिक्षा और बेहतर शासन के लिए वोट किया है.

वहीं, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेता भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रहे जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर पोस्ट किया है. इस पोस्टर में दावा किया गया है कि 14 नवंबर को एनडीए सरकार आ रही है.

महावीर मंदिर पहुंचे नीतीश, की पूजा

बिहार चुनाव और एग्जिट पोल्स में फिर से नीतीशे सरकार के अनुमानों के बाद तेजस्वी यादव जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अनुमान खारिज कर रहे थे. वहीं, सीएम नीतीश कुमार पटना के महावीर मंदिर पहुंचे. सीएम नीतीश ने महावीर मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. गौरतलब है कि बिहार के चुनाव दो चरणों में हुए. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले गए थे. वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान हुआ. मतगणना 14 नवंबर को होनी है.

