scorecardresearch
 

Feedback

Bihar Assembly Election 2025: 'खड़गे जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं', कांग्रेस अध्यक्ष पर बृजभूषण शरण सिंह का वार

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन नेताओं की बयानी तल्खी बढ़ गई है. यूपी से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर हमला बोला है.

Advertisement
X
बीजेपी के पूर्व सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह (Photo: ITG)
बीजेपी के पूर्व सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह (Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है. पहले चरण की सीटों पर प्रचार के अंतिम दिन सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के बीच जुबानी जंग तल्ख हो चली है. बिहार एनडीए के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से प्रचार करने पटना पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर जमकर हमला बोला.

बृजभूषण शरण सिंह ने पटना में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को या तो समझ नहीं है, या फिर वह हिंदी समझते ही नहीं हैं. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं. गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टिप्पणी की थी कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कराया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि आरजेडी ने जब कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखा था, तब क्या नरेंद्र मोदी वहीं मौजूद थे? उन्होंने पीएम की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कांग्रेस को कोई न डरा सकता है, ना ही कांग्रेस किसी से डरने वाली है. कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया था कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन सम्मान और दोस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi visited Ramchet Mochi's shop in July 2024 (Photo- PTI)
सुल्तानपुर के मोची की 'बदली' जिंदगी का क्या है सच? राहुल गांधी ने किया बिहार चुनाव में जिक्र  
The misfortune of Gayghat, where Komal Singh was a legislator for the Mahagathbandhan for 10 years.
बिहार: मां MP, पिता MLC... अब बेटी ने बुलेट पर मांगे वोट; देखेें  
JDU Nitish Kumar and RJD Tejashwi Yadav
महिला वोटर्स को लुभाने आपस में भ‍िड़े नीतीश-तेजस्वी, देखें सो सॉरी 
खेसारी यादव और मनोज तिवारी (Photo: ITG)
'मैं भी नचनिया हूं, डांस करता हूं, फिल्मों में काम करता हूं…' खेसारी के साथ जुबानी जंग में बोले मनोज तिवारी 
lalu yadav campaign danapur seat ritlal yadav
रामकृपाल से हिसाब बराबर करने या बेटी की राह आसान करने... जेल में बंद रीतलाल के लिए लालू क्यों उतरे 
Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार: फर्स्ट फेज की 121 सीटों पर थमेगा प्रचार, जानिए आखिरी दिन किस इलाके में किस नेता की रैली

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए दावा किया था कि बिहार में अभी भी वोटर लिस्ट में हेरफेर की जा रही है. उन्होंने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से चौकन्ना रहने और अपना वोट बचाने का आह्वान करते हुए कहा था कि वोट ही लोकंत्र में आपका सबसे बड़ा हथियार है. राहुल गांधी ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा था कि पिछले 20 साल से बीजेपी-जेडीयू ने बिहार के युवाओं से अवसर, उम्मीद छीन कर उनको या तो मजबूर बनाया है, या मजदूर.

यह भी पढ़ें: 'हर महिला के खाते में 14 जनवरी को आएंगे 30 हजार', प्रचार थमने से पहले तेजस्वी का बड़ा ऐलान 

6 नवंबर को होना है मतदान

बिहार विधानसभा के चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं. पहले फेज में बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं. दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. बिहार की सभी 243 सीटों के नतीजे 14 नवंबर को मतगणना के बाद आएंगे. पहले चरण की सीटों के लिए आज यानी चार नवंबर की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. वहीं, दूसरे चरण की सोटों पर प्रचार नौ नवंबर की शाम पांच बजे तक चलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement