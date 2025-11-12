Bihar Exit Poll Result 2025 Live: बिहार में NDA को 43 प्रतिशत वोट शेयर... पढ़ें बिहार का सबसे सटीक Exit Poll

Bihar Election Exit Poll Results Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. अब पूरे देश की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं. लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में किसकी सरकार? इसका जवाब आजतक पर जारी हो रहे सबसे सटीक एग्जिट पोल में मिलेगा.
सर्वे के सैंपल साइज की बात करें तो इसे 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों व शहरों में किया गया है, जिसमें 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया.
एनडीए और महागठबंधन, दोनों अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने तो 18 नवंबर को शपथ ग्रहण तक का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अब तक आए Exit Polls को नकारा है. उधर NDA कह रहा है कि हम 2010 से बड़ा बहुमत पाने जा रहे हैं. आजतक पर जारी हो रहा एग्जिट पोल बिहार की राजनीति का सही मूड बताएगा.
Bihar Exit Poll Result: एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में NDA को 43 प्रतिशत वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है. वहीं महागठबंधन को 41 प्रतिशत, प्रशांत किशोर की जनसुराज को 4 प्रतिशत तो अन्य को 12 प्रतिशत वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है.
Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी महिलाओं ने जमकर मतदान किया है. आंकड़ों पर गौर करें तो पहले चरण से अधिक मतदान दूसरे चरण में महिलाओं ने किया है.
Bihar Exit Poll Result 2025: अभी तक जितने भी अलग-अलग एग्जिट पोल जारी हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह रही है किप्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) का इस चुनाव में कोई खास असर नहीं दिख रहा है. लगभग सभी एजेंसियों, जिनमें Chanakya Strategies, xMatrize, People’s Insight और P-Marq शामिल हैं, ने जन सुराज को 0 से 2 सीटों तक सीमित बताया है.
Bihar Exit Poll Result: विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल के संकलन के अनुसार, Polls of Polls में NDA बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 147 से अधिक सीटें जीत सकता है. 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है. एग्जिट पोल के अनुमानों में NDA को 2020 की 125 सीटों की तुलना में बड़ा जनादेश मिलने की भविष्यवाणी की गई है.
Bihar Exit Poll 2025: बिहार की सियासत में सरगर्मी चरम पर है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने इनपुट्स के आधार पर जीत के दावे कर रहे हैं. ऐसे में आजतक पर जारी होने वाले एग्जिट पोल का काउंटडाउन शुरू हो गया है. बस कुछ ही देर बाद बिहार चुनाव को लेकर सबसे सटीक आंकड़े पेश किए जाएंगे.