Bihar Exit Poll Result 2025 Live: बिहार में NDA को 43 प्रतिशत वोट शेयर... पढ़ें बिहार का सबसे सटीक Exit Poll

Bihar Election Exit Poll Results Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. अब पूरे देश की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं. लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में किसकी सरकार? इसका जवाब आजतक पर जारी हो रहे सबसे सटीक एग्जिट पोल में मिलेगा.

सर्वे के सैंपल साइज की बात करें तो इसे 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों व शहरों में किया गया है, जिसमें 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया.

एनडीए और महागठबंधन, दोनों अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने तो 18 नवंबर को शपथ ग्रहण तक का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अब तक आए Exit Polls को नकारा है. उधर NDA कह रहा है कि हम 2010 से बड़ा बहुमत पाने जा रहे हैं. आजतक पर जारी हो रहा एग्जिट पोल बिहार की राजनीति का सही मूड बताएगा.

सबसे सटीक एग्जिट पोल के लिए जुड़े रहें इस लाइव ब्लॉग के साथ-