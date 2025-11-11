Bihar Exit Poll Result 2025 Live: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? कुछ ही देर में आएंगे एग्जिट पोल

Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है. राज्य की जनता आज अपने वोट से तय कर रही है कि सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी. मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शाम 6:30 बजे से तमाम टीवी चैनल और एजेंसियां अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी करना शुरू करेंगे

प्रमुख सर्वे एजेंसियां 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव की सीटों का अनुमान पेश करेंगी. इन एग्जिट पोल्स के ज़रिए जनता के मूड और संभावित नतीजों की शुरुआती तस्वीर सामने आएगी. इससे पता चलेगा कि राज्य में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन रही है या फिर तेजस्वी के नेतृत्व में बदलाव होगा. हालांकि, असली तस्वीर 14 नवंबर को मतगणना के दिन ही साफ होगी, जब वोटों की गिनती के बाद नतीजे आधिकारिक रूप से सामने आएंगे.

इस बार बिहार में मतदान दो चरणों में हुआ. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को. अब सभी की निगाहें शाम कुछ देर बाद जारी होने वाले वाले एग्जिट पोल्स पर टिकी हैं, जो यह इशारा देंगे कि बिहार का जनादेश किस ओर झुक सकता है. आप यहां aajtak.in पर एग्जिट पोल्स के सटीक आंकड़े देख सकते हैं.