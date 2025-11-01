scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Bihar Election 2025 Live: प्रियंका गांधी की रैली रद्द, अमित शाह की गोपालगंज, उजियारपुर और हाजीपुर में जनसभा

aajtak.in | नई दिल्ली | 01 नवंबर 2025, 10:17 AM IST

Bihar Assembly Election 2025 Live Updates: बिहार चुनाव प्रचार की उलटी गिनती शुरू हो गई है. प्रियंका गांधी वाड्रा 1 नवंबर को कांग्रेस अभियान की कमान संभालने वाली थीं, लेकिन भारी बारिश के कारण खगड़िया की सभा स्थगित कर दी गई. आज जेपी नड्डा सिवान और मुजफ्फरपुर में दो रैलियां करेंगे, जबकि अमित शाह गोपालगंज, उजियारपुर और हाजीपुर में तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

Bihar Election Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है. राज्य में 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा - पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस बीच, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी. उनके कार्यक्रम 1 नवंबर को बछवाड़ा और बेलदौर में तय थे, लेकिन भारी बारिश के कारण खगड़िया की सभा आज स्थगित कर दी गई है.

बीजेपी की ओर से चुनावी प्रचार में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं. नड्डा आज सिवान के गोरीयाकोठी और मुजफ्फरपुर के औराई में दो जनसभाएं करेंगे. वहीं, अमित शाह तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वे गोपालगंज, समस्तीपुर के उजियारपुर और हाजीपुर में होंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से एनडीए को एक और मौका देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आज 'बिहारी' शब्द गर्व का प्रतीक बन गया है. जेडीयू और बीजेपी की एनडीए सरकार को आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन चुनौती दे रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं.

10:17 AM (एक मिनट पहले)

Bihar Election Live: प्रियंका गांधी की रैली रद्द

Posted by :- Nuruddin

बिहार चुनाव में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की आज दो रैलियां शेड्यूल थी लेकन बारिश की वजह से रद्द कर दी गई है. वह खगड़िया के दौरे पर जाने वाली थीं, और यहां बछवाड़ा और बलदौर में उनकी सभा होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया है.

