Bihar Election 2025 Live: प्रियंका गांधी की रैली रद्द, अमित शाह की गोपालगंज, उजियारपुर और हाजीपुर में जनसभा

Bihar Election Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है. राज्य में 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा - पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस बीच, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी. उनके कार्यक्रम 1 नवंबर को बछवाड़ा और बेलदौर में तय थे, लेकिन भारी बारिश के कारण खगड़िया की सभा आज स्थगित कर दी गई है.

बीजेपी की ओर से चुनावी प्रचार में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं. नड्डा आज सिवान के गोरीयाकोठी और मुजफ्फरपुर के औराई में दो जनसभाएं करेंगे. वहीं, अमित शाह तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वे गोपालगंज, समस्तीपुर के उजियारपुर और हाजीपुर में होंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से एनडीए को एक और मौका देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि आज 'बिहारी' शब्द गर्व का प्रतीक बन गया है. जेडीयू और बीजेपी की एनडीए सरकार को आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन चुनौती दे रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं.