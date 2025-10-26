scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Bihar Election 2025 Live: NDA का बड़ा दांव, मढ़ौरा सीट पर निर्दलीय को दिया समर्थन... आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी

aajtak.in | 26 अक्टूबर 2025, 9:39 AM IST

Bihar Election News Live Updates: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं. इसी को लेकर महागठबंधन और NDA एक-दूसरे में हमलावर हैं. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

बिहार में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर-शोर से जुटे हैं और प्रचार तेज कर दिया है. इसी क्रम में बीते दिनों से रैलियां का दौर जारी है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

उधर, NDA नेताओं ने सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन का अपना प्रतिनिधित्व न होने के कारण एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का वादा किया है.

बिहार चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स आप यहां पढ़ सकते हैं:

9:39 AM (13 मिनट पहले)

Bihar Election: चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव

Posted by :- Nitin

RJD नेता तेजस्वी यादव आज बिहार में चार जनसभाओं- कटिहार के प्राणपुर में, किशनगंज के कोचाधामन में, अररिया के जोकीहाट और नरपतगंज में को संबोधित करेंगे.

