लाइव अपडेट

Bihar Election Live Updates: 65.8% वोटिंग... आ गया बिहार चुनाव में पहले फेज में वोटिंग का फाइनल आंकड़ा

aajtak.in | नई दिल्ली | 08 नवंबर 2025, 8:03 AM IST

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.69% मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है. अब दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. आज प्रधानमंत्री मोदी और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में चुनावी रैलियां करेंगे.

बिहार में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार में नेता दमखम लगाए हुए हैं. (Photo: PTI) बिहार में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार में नेता दमखम लगाए हुए हैं. (Photo: PTI)

Bihar Assembly Election 2025 Live News Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ उत्साह दिखाया है. पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69 प्रतिशत मतदान हुआ, जो अब तक राज्य के किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है. यह आंकड़ा बताता है कि इस बार मतदाता पूरी तरह सक्रिय हैं और बदलाव या स्थिरता - दोनों ही चाहतों के साथ मतदान कर रहे हैं.

अब सभी की नजर दूसरे चरण पर है, जिसमें बाकी 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

राजनीतिक रूप से आज का दिन भी अहम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में जनसभाएं करेंगे, जबकि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी अलग-अलग जिलों में प्रचार में जुटे हैं. वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम कदवा कस्बा में निर्धारित है.

First Phase Voting: बिहार चुनाव के पहले चरण में वोटिंग का अपडेटेड आंकड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 65.8 फीसदी मतदान हुआ.चुनाव आयोग के मुताबिक, यह 2020 के मुकाबले 7.79 फीसदी और 2024 के लोकसभा चुनाव से 8.8 फीसदी ज्यादा है. पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने उत्साह से हिस्सा लिया.

Priyanka Gandhi आज कदवा में करेंगी रैली

बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा भी दूसरे चरण का मोर्चा संभालेंगी. वह आज कटिहार के कदवा कस्बा में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित करेंगी. प्रियंका के आने से कांग्रेस को अपने अभियान में नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है.

PM Modi Rally: पीएम मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में करेंगे जनसभाएं

बिहार विधानसभा चुनाव के आख़िरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लेने वाले लोग एनडीए को एक बार फिर भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि शनिवार सुबह 11 बजे सीतामढ़ी और दोपहर 1 बजे बेतिया में जनता का आशीर्वाद मांगेंगे. मोदी की इन रैलियों को एनडीए के लिए चुनावी प्रचार का निर्णायक चरण माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है.

