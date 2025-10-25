Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में आज अमित शाह की तीन रैलियां, खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित

8:04 AM (एक घंटा पहले)

'ये लोग बिहार विरोधी हैं', NDA सरकार पर लालू यादव का निशाना

Posted by :- Yogesh

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और एनडीए पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए दावा किया था कि देश की कुल 13,198 रेलगाड़ियों में से 12,000 ट्रेनों को छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाया जाएगा, लेकिन यह भी सफेद झूठ निकला.' लालू यादव ने कहा कि 20 साल की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा पा रहे हैं. मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, जो बेहद शर्मनाक है. उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं. UPA सरकार के बाद से NDA सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया है. लालू यादव ने कहा कि 'ये लोग बिहार विरोधी हैं.'