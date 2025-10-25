scorecardresearch
 
Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में आज अमित शाह की तीन रैलियां, खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित

aajtak.in | पटना | 25 अक्टूबर 2025, 8:29 AM IST

Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी दल पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य में तीन रैलियां करेंगे. वह खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे. दूसरी तरफ महागठबंधन भी लगातार NDA सरकार पर हमलावर है. लालू यादव ने छठ पर्व पर चलने वाली ट्रेनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

बिहार में सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे जोर-शोर से लगे हुए हैं. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार में जनसभाएं करेंगे. पहली जनसभा दोपहर 12:45 बजे खगड़िया के जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में होगी, जिसमें अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता विधानसभा के लोग शामिल होंगे.

दूसरी जनसभा दोपहर 2:15 बजे मुंगेर के नौवागढ़ी हाई स्कूल मैदान में आयोजित होगी, जिसमें तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं. इसके बाद तीसरी जनसभा दोपहर 3:45 बजे नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में होगी, जिसमें अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर, नालंदा और हरनौत विधानसभा क्षेत्र के लोग भाग लेंगे.

बिहार चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स आप यहां पढ़ सकते हैं:

8:29 AM (49 मिनट पहले)

'2005 में भी मुस्लिम सीएम के लिए तैयार नहीं थी RJD', चिराग पासवान ने साधा निशाना

चिराग पासवान ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, '2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्व. रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया. राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उपमुख्यमंत्री. अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?'

8:25 AM (54 मिनट पहले)

CM नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दी छठ की शुभकामनाएं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महापर्व छठ के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा, 'यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग शुद्ध अंतःकरण और निर्मल मन से अस्ताचल और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं.' नीतीश कुमार ने छठ के अवसर पर भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.

8:15 AM (एक घंटा पहले)

अमित शाह ने देशवासियों को दी छठ पूजा की शुभकामनाएं

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'परंपरा, आस्था और सामाजिक समरसता के उत्सव छठ पूजा के ‘नहाय-खाय’ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. छठी मैया से सभी के सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं.'

8:04 AM (एक घंटा पहले)

'ये लोग बिहार विरोधी हैं', NDA सरकार पर लालू यादव का निशाना

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और एनडीए पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए दावा किया था कि देश की कुल 13,198 रेलगाड़ियों में से 12,000 ट्रेनों को छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाया जाएगा, लेकिन यह भी सफेद झूठ निकला.' लालू यादव ने कहा कि 20 साल की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा पा रहे हैं. मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, जो बेहद शर्मनाक है. उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं. UPA सरकार के बाद से NDA सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया है. लालू यादव ने कहा कि 'ये लोग बिहार विरोधी हैं.'

7:59 AM (एक घंटा पहले)

आज बिहार में अमित शाह की तीन रैलियां

आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं. वह राज्य में तीन जनसभाएं करेंगे. पहली जनसभा खगड़िया, दूसरी मुंगेर और तीसरी जनसभा नालंदा में होगी.

