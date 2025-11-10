scorecardresearch
 
Bihar Election 2025 Live Updates: एनडीए बनाम महागठबंधन- ताकत, कमजोरियां और नई चुनौतियों का खुला मुकाबला, कल दूसरे चरण का मतदान

aajtak.in | नई दिल्ली | 10 नवंबर 2025, 7:49 AM IST

Bihar Election 2025 Live News: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल सुबह 11 नवंबर को होगा. रविवार शाम तक चुनाव प्रचार खत्म हो गया है. पहले चरण में रिकॉर्ड 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है. आज के तमाम अपडेट के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए रविवार शाम प्रचार थम गया. अब कल यानी 11 नवंबर की सुबह से 122 सीटों पर मतदान होगा. पहले चरण में 65.08 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी, जो अब तक का सबसे अधिक मतदान रहा.

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज और पूर्णिया जिलों में रैलियां कीं और कुल 15 जनसभाएं कीं. हालांकि 'वोट चोरी' के उनके आरोप बड़े मुद्दे नहीं बन पाए.

अब सभी की निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

7:49 AM

Second Phase Polls: दूसरे चरण में समीकरणों और रणनीतियों की कड़ी परीक्षा

Posted by :- Nuruddin

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व, भाजपा-जेडीयू का संगठित ढांचा और मोदी सरकार की विकास योजनाएं एनडीए की मज़बूती हैं, जबकि सत्ता-विरोधी लहर और सीमित सामाजिक पहुंच उसकी कमज़ोरी बनी हुई है.

दूसरी ओर, महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुस्लिम-यादव समीकरण और युवाओं के समर्थन पर भरोसा जता रहा है. कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी इसकी कमजोरी है. एनडीए का मजबूत चुनावी तंत्र, AIMIM का प्रभाव और प्रशांत किशोर की सक्रियता दोनों खेमों के लिए नया गणित तैयार कर रही है. दूसरे चरण में मतदाताओं का मूड ही तय करेगा किसकी रणनीति सफल होगी.

7:47 AM

Bihar 2nd Phase Vote: प्रियंका गांधी ने बिहार में 10 रैलियां कीं

Posted by :- Nuruddin

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार पहली बार बिहार में चुनाव प्रचार किया. उन्होंने कुल 10 रैलियां और एक रोड शो कर जनता से जुड़ने की कोशिश की।.

7:46 AM

Bihar Election: बिहार में अमित शाह ने ताबड़तोड़ प्रचार किया

Posted by :- Nuruddin

गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सबसे व्यापक और सघन प्रचार अभियान चलाते हुए कुल 37 रैलियां कीं. वे कई दिनों से राज्य में डेरा डाले हुए थे और लगातार सभाओं के ज़रिए जनता से संपर्क साध रहे थ. रविवार को उन्होंने सासाराम और अरवल में जनसभाएं कीं.

7:44 AM

Rahul Gandhi Rally: सीमांचल में राहुल गांधी की सक्रियता, 15 रैलियों कीं

Posted by :- Nuruddin

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए किशनगंज और पूर्णिया जिलों में कुल 15 रैलियां कीं. यह इलाका मुस्लिम बहुल होने के कारण 'इंडिया' गठबंधन के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है.

राहुल गांधी ने इससे पहले ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के ज़रिए जनता से सीधा संवाद भी किया था. उन्हें उस दौरान अच्छा जनसमर्थन मिला था. हालांकि, 'वोट चोरी' के उनके आरोप जनता के बीच चुनावी मुद्दा नहीं बन पाए.

