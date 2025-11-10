Bihar Election 2025 Live Updates: एनडीए बनाम महागठबंधन- ताकत, कमजोरियां और नई चुनौतियों का खुला मुकाबला, कल दूसरे चरण का मतदान

Bihar Assembly Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए रविवार शाम प्रचार थम गया. अब कल यानी 11 नवंबर की सुबह से 122 सीटों पर मतदान होगा. पहले चरण में 65.08 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी, जो अब तक का सबसे अधिक मतदान रहा.
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज और पूर्णिया जिलों में रैलियां कीं और कुल 15 जनसभाएं कीं. हालांकि 'वोट चोरी' के उनके आरोप बड़े मुद्दे नहीं बन पाए.
अब सभी की निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
बिहार चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व, भाजपा-जेडीयू का संगठित ढांचा और मोदी सरकार की विकास योजनाएं एनडीए की मज़बूती हैं, जबकि सत्ता-विरोधी लहर और सीमित सामाजिक पहुंच उसकी कमज़ोरी बनी हुई है.
दूसरी ओर, महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुस्लिम-यादव समीकरण और युवाओं के समर्थन पर भरोसा जता रहा है. कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी इसकी कमजोरी है. एनडीए का मजबूत चुनावी तंत्र, AIMIM का प्रभाव और प्रशांत किशोर की सक्रियता दोनों खेमों के लिए नया गणित तैयार कर रही है. दूसरे चरण में मतदाताओं का मूड ही तय करेगा किसकी रणनीति सफल होगी.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार पहली बार बिहार में चुनाव प्रचार किया. उन्होंने कुल 10 रैलियां और एक रोड शो कर जनता से जुड़ने की कोशिश की।.
गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सबसे व्यापक और सघन प्रचार अभियान चलाते हुए कुल 37 रैलियां कीं. वे कई दिनों से राज्य में डेरा डाले हुए थे और लगातार सभाओं के ज़रिए जनता से संपर्क साध रहे थ. रविवार को उन्होंने सासाराम और अरवल में जनसभाएं कीं.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए किशनगंज और पूर्णिया जिलों में कुल 15 रैलियां कीं. यह इलाका मुस्लिम बहुल होने के कारण 'इंडिया' गठबंधन के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है.
राहुल गांधी ने इससे पहले ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के ज़रिए जनता से सीधा संवाद भी किया था. उन्हें उस दौरान अच्छा जनसमर्थन मिला था. हालांकि, 'वोट चोरी' के उनके आरोप जनता के बीच चुनावी मुद्दा नहीं बन पाए.