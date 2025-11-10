Bihar Election 2025 Live Updates: एनडीए बनाम महागठबंधन- ताकत, कमजोरियां और नई चुनौतियों का खुला मुकाबला, कल दूसरे चरण का मतदान

7:49 AM (15 मिनट पहले)

Second Phase Polls: दूसरे चरण में समीकरणों और रणनीतियों की कड़ी परीक्षा

Posted by :- Nuruddin

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व, भाजपा-जेडीयू का संगठित ढांचा और मोदी सरकार की विकास योजनाएं एनडीए की मज़बूती हैं, जबकि सत्ता-विरोधी लहर और सीमित सामाजिक पहुंच उसकी कमज़ोरी बनी हुई है.

दूसरी ओर, महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुस्लिम-यादव समीकरण और युवाओं के समर्थन पर भरोसा जता रहा है. कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी इसकी कमजोरी है. एनडीए का मजबूत चुनावी तंत्र, AIMIM का प्रभाव और प्रशांत किशोर की सक्रियता दोनों खेमों के लिए नया गणित तैयार कर रही है. दूसरे चरण में मतदाताओं का मूड ही तय करेगा किसकी रणनीति सफल होगी.