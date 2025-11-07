Bihar election 2025 LIVE: पीएम मोदी और राहुल गांधी आज करेंगे धुआंधार रैलियां, दूसरे चरण के मतदान से पहले बढ़ेगी सियासी सरगर्मियां

Bihar Assembly Election: बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है. पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है जिसमें राज्य की 121 सीटों पर मतदान हुआ. अब सभी की निगाहें दूसरे चरण की वोटिंग पर हैं, जो 11 नवंबर को होगी.

दूसरे चरण से पहले प्रचार का शोर चरम पर है. आज बिहार की सियासी सरज़मीं पर दो बड़े नेताओं का आमना-सामना होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फोर्ब्सगंज और बरारी में जनसभा को संबोधित करेंगे. उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटने की उम्मीद है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद और भभुआ में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाएं करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.

पहले चरण की वोटिंग के बाद अब बिहार का चुनाव नए मोड़ पर पहुंच चुका है. जहां एनडीए विकास और स्थिरता के मुद्दे पर वोट मांग रहा है, वहीं महागठबंधन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता से संपर्क में है.

