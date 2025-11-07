Bihar election 2025 LIVE: पीएम मोदी और राहुल गांधी आज करेंगे धुआंधार रैलियां, दूसरे चरण के मतदान से पहले बढ़ेगी सियासी सरगर्मियां

Bihar Assembly Election: बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है. पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है जिसमें राज्य की 121 सीटों पर मतदान हुआ. अब सभी की निगाहें दूसरे चरण की वोटिंग पर हैं, जो 11 नवंबर को होगी.
दूसरे चरण से पहले प्रचार का शोर चरम पर है. आज बिहार की सियासी सरज़मीं पर दो बड़े नेताओं का आमना-सामना होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फोर्ब्सगंज और बरारी में जनसभा को संबोधित करेंगे. उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटने की उम्मीद है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद और भभुआ में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाएं करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.
पहले चरण की वोटिंग के बाद अब बिहार का चुनाव नए मोड़ पर पहुंच चुका है. जहां एनडीए विकास और स्थिरता के मुद्दे पर वोट मांग रहा है, वहीं महागठबंधन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता से संपर्क में है.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जेडीयू सांसद और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दावा किया कि इस बार मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह स्पष्ट संकेत है कि जनता फिर से NDA सरकार को सत्ता में लाने के पक्ष में है.
संजय झा ने कहा, “इस बार सबसे ज्यादा मतदान यहीं हुआ है. यह NDA की वापसी के लिए जनता का जनादेश है. बिहार के पिछले चुनावी इतिहास को देखें तो हमेशा जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तब सत्तारूढ़ सरकार की वापसी होती है.”
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “विपक्ष कह रहा था कि मतदान धीमी गति से हो रहा है, लेकिन अब आंकड़े देखिए - मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा. हमें जो फीडबैक मिल रहा है, उससे साफ है कि इस बार के नतीजे 2010 से भी बेहतर होंगे.”
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद रामजी गौतम ने दावा किया कि इस बार जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है और 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.
रामजी गौतम ने कहा, “जनता ने मतदान कर दिया है, अब उनका मूड 14 नवंबर को पता चलेगा. पहले चरण में हमारी पार्टी प्रमुख मायावती जी ने भभुआ में एक बड़ी जनसभा की, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए. पार्टी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि बिहार में सरकार बसपा की भागीदारी के बिना नहीं बन सकती.”
उन्होंने कहा कि BSP किसी भी पार्टी का "मुफ्त में समर्थन" नहीं करेगी. पार्टी ने साफ किया है कि अगर बिहार में नई सरकार बनेगी तो बसपा उसमें हिस्सेदार रहेगी.
रामजी गौतम ने कहा, “हम चाहते हैं कि बिहार की सरकार में बसपा को कैबिनेट में जगह मिले. जनता का जनादेश बसपा के पक्ष में जा रहा है, और इस बार पार्टी निर्णायक भूमिका निभाएगी.”
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने बिहार की आर्थिक बदहाली के लिए कांग्रेस और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि आज जिस बिहार को पिछड़े राज्य के रूप में देखा जाता है, कभी वही राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में 25 फीसदी योगदान देता था.