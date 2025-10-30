scorecardresearch
 

‘बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं नीतीश, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे’, अखिलेश यादव का तंज

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश सिर्फ “बीजेपी के चुनावी दूल्हा” हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. अखिलेश ने दावा किया कि बिहार में बदलाव की लहर है और तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप भी लगाए.

अखिलेश यादव. (File Photo- PTI)
अखिलेश यादव. (File Photo- PTI)

बिहार चुनावी माहौल के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को बड़ा राजनीतिक हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश के तहत जेडीयू नेता नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा.

गाज़ीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, 'नीतीश कुमार निश्चित तौर पर बीजेपी के ‘चुनावी दूल्हा’ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वे ‘दूल्हा’ नहीं हैं.' अखिलेश ने कहा कि बिहार में इस बार बदलाव की लहर है और लोग बेहतर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की जीत के बाद तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे.

‘नीतीश को सिर्फ चुनाव के लिए आगे किया गया है’

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साजिश के तहत नीतीश कुमार को चुनावी चेहरा बनाया है. उन्होंने कहा, 'INDIA गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर रहा था, लेकिन अब वे सिर्फ बीजेपी के लिए चुनावी चेहरा हैं. बिहार की जनता सब समझती है. कई राज्यों में पहले ऐसा हुआ, जैसे महाराष्ट्र, वहां भी चुनावी चेहरे को बाद में किनारे कर दिया गया.'

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

अखिलेश ने दावा किया कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनने देगी. उन्होंने कहा, 'जिन्हें पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा गया, वे बाद में बने नहीं. बिहार में भी वही होगा.'

‘तेजस्वी ही बनेंगे मुख्यमंत्री’

अखिलेश यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को पूरा समर्थन देने की बात दोहराई. उन्होंने कहा, 'तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. हम सभी उनके साथ हैं और सरकार चलाने में हर संभव मदद करने को तैयार हैं- मार्गदर्शन देने से लेकर सहयोग तक.'

चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना

सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में मतदाता सूची से छेड़छाड़ करना चाहती है. उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची बनाए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बीजेपी पूरी प्रक्रिया में हेराफेरी की साजिश रच रही है.'

अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समुदाय की एकता से डर लग रहा है. उन्होंने कहा, 'देश में बड़ी संख्या में पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग हैं. बीजेपी इन्हीं से घबराई हुई है.'

6 और 11 नवंबर को मतदान, 14 को नतीजे

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है, जबकि बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है.

