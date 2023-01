राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बात करेंगे PM मोदी, जानें किन बच्चों को मिलता है ये अवॉर्ड, इनाम में क्या मिलता है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बात करेंगे. ये बातचीत शाम चार बजे होगी. सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया था.

इस साल 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है. इनमें 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं. हर विजेता को मेडल और कैश प्राइज दिया गया है.

असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है. इस पुरस्कार की शुरुआत 1996 में की गई थी. 2018 में इसका नाम बदलकर 'बाल शक्ति पुरस्कार' कर दिया गया था. इसमें बहादुरी के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया.

किन बच्चों को मिलता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार?

- राष्ट्रीय बाल पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिया जाता है. ये पुरस्कार किन बच्चों को मिलेगा, उसके लिए मंत्रालय की एक गाइडलाइन है.

- गाइडलाइन के मुताबिक, ये पुरस्कार उन बच्चों को मिलेगा जो भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं. ऐसे बच्चों की उम्र 5 साल से ज्यादा और 18 साल से कम होनी चाहिए.

President Droupadi Murmu conferred the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, 2023 on 11 children at an award ceremony held in New Delhi today. https://t.co/IPChpTYF3H pic.twitter.com/eBXjWLgdE3