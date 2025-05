तुम्हारे 60% आए हैं मेरे तो 52% थे... CBSE में कम नंबर आने पर भी पिता ने दी बधाई, पोस्ट वायरल

सीबीएसी बोर्ड 12वीं में बेटे के 60 प्रतिशत आने पर पिता ने लिखा, 'मेरे बेटे ऋषि ने 60% के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बेटा. जैसे ही मैंने अपने बच्चे को बधाई दिया उसने पूछा पापा आप नाराज तो नहीं हैं इतने कम नंबर आए हैं. मैंने उसे बताया कि नहीं मैं नाराज नहीं बल्कि आज उतना खुश हूं जितना मैं कभी अपने सेलेक्शन पे भी नहीं हुआ होगा.'

Father Praises Son On Getting 60% Marks In CBSE Board