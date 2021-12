UPSESSB UP TGT PGT Result 2021: यूपी टीजीटी, पीजीटी के रिजल्‍ट जारी, यहां है डायरेक्‍ट लिंक

UPSESSB UP TGT Biology UP PGT Arts Result 2021: रिजल्‍ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर जारी किए गए हैं. जो उम्‍मीदवार UP TGT Biology और UP PGT Arts एग्‍जाम में शामिल हुए हैं, वे फौरन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एग्‍जाम रिजल्‍ट चेक करें.

UPSESSB Result 2021: