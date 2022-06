UP Board 10th 12th Results 2022: यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आज, aajtak.in पर ऐसे करें चेक

upresults.nic.in, UP Board Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2022 (UP Board 10th, 12th Result 2022) आज (18 June 2022) घोषित करने जा रहा है. इसके साथ ही, प्रदेश के 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो जाएगा. यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in , upresults.nic.in के साथ aajtak.in पर भी रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक एक्टिव मिलेगी.



यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे आज अलग-अलग समय पर जारी किए जाएंगे. यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट (UP Board 10th Result Time) दोपहर 2 बजे और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट (UP Board 12th Result Time) शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा. पिछले दिनों यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में अहम निर्देश दिए थे. सीएम ने नतीजे समय पर जारी करने के लिए कहा था.

बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दी थी. इसके लिए 51 लाख से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. 10वीं बोर्ड के लिए 27,81,654 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 25,25,007 कैंडिडेट्स ने परीक्षा में हिस्सा लिया था. वहीं, 12वीं बोर्ड में 24,11,035 ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 22,50,742 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. अब इन स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा.

UP Board 10th and 12th Results Live Updates

Aajtak.in पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्‍टेप 1: सबसे पहले aajtak.in के बोर्ड रिजल्ट पेज जाएं.

स्‍टेप 2: यहां आपको यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट का लिंक मिलेगा.

स्‍टेप 3: आपको जिस कक्षा का रिजल्ट देखना है, उस पर क्लिक कर दें.

स्टेप 4: अब मांगी गई जगह पर अपना रोल नंबर दर्ज कर दें.

स्‍टेप 4: सब्मिट करते ही मार्कशीट सामने खुल जाएगी.

स्टेप 5: अब इसे डाउनलोड कर लें.

