Rajasthan Board 12th Result 2022: ये रहा राजस्थान 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट चेक करने का तरीका

RBSE 12th Result 2022, Rajasthan Board 12th Science and Commerce Result 2022: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अजमेर, आज, 01 जून 2022 को राजस्थान 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी करने वाला है. फिलहाल 12वीं साइंस और ऑर्ट्स स्ट्रीम के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. आर्ट्स स्ट्रीम के रिजल्ट बाद में घोषित होंगे. राजस्थान बोर्ड आज दोपहर 02 बजे परिणाम (RBSE 12th Result 2022) घोषित करेगा.

Rajasthan Board 12th Result 2022: Direct Link to Download

राजस्थान बोर्ड के ऐडमिनिस्ट्रेटर एल. एन मंत्री बोर्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में 12वीं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे जारी करेंगे. इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट्स rajresults.nic.in और rajeduboard.rajasthan.gov.in पर मार्क्स अपलोड होंगे. इसके अलावा छात्र हमारी वेबसाइट aajtak.in/Education पर भी अपना रोल नंबर और जरूरी डिटेल्स दर्ज करके स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2022 LIVE Updates: Check here

How To check Rajasthan Board 12th Result 2022: यहां देखें रिजल्ट चेक करने का तरीका

स्टेप 1: रिजल्ट जारी होने के बाद, सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की ऊपर बताई गई आधिकारिक वेबसाइट जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'RBSE Rajasthan Board 12th Science or Commerce Result 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: छात्र, अपना रोल नंबर और जरूरी डिटेल दर्ज करें.

स्टेप 4: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करें.

स्टेप 6: रिजल्ट चेक करने के साथ-साथ छात्र इसका प्रिंटआउट लेकर भी रख सकते हैं.

बता दें कि इस साल लगभग ढाई लाख छात्रों ने राजस्थान 12वीं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. बोर्ड सचिव मेघना चौधरी के मुताबिक, 12वीं साइंस स्ट्रीम में लगभग 2,32,005 और कॉमर्स स्ट्रीम में 27,339 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई थीं.