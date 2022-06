UK Board Result 2022, UBSE Uttarakhand Board Class 10th, 12th Result 2022 LIVE Updates: उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UBSE) आज, 6 जून शाम 4 बजे उत्‍तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्‍ट की घोषणा करने जा रहा है. आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर रिजल्‍ट जारी किए जाएंगे. स्‍टूडेंट्स अपने रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्‍ट चेक कर सकेंगे. कुल 1.29 लाख (1,29,785) छात्रों ने हाई स्कूल (कक्षा 10) की परीक्षा में भाग लिया है लगभग 1 लाख छात्र इंटरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षा में शामिल हुए हैं.

ट्वीट कर दी जानकारी

बोर्ड ने रिजल्‍ट डेट और टाइम की जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया है.

Uttarakhand | Results for the examination of classes 10th and 12th will be declared tomorrow by the Uttarakhand Board of School Education pic.twitter.com/te22Db1K0F