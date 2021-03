ICAI CA Foundation, Final Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज 21 मार्च 2021 को Final और Foundation कोर्स के लिए CA January 2021 का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा के रिजल्‍ट आज शाम अथवा सोमवार 22 मार्च को सुबह जारी किया जाएगा. वे सभी उम्मीदवार जो CA जनवरी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना रिजल्‍ट आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. रिजल्‍ट चेक करने का लिंक इन वेबसाइट पर लाइव होगा.



1. icaiexam.icai.org

2. caresults.icai.org

3. icai.nic.in

Results of the Chartered Accountants Final Examination (Old course & New Course) and Foundation Examination held in January 2021 are likely to be declared on Sunday, the 21st March 2021(evening)/Monday the 22nd March 2021

