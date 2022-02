IBPS PO Mains Result 2021: आईबीपीएस ने जारी किया मेन एग्जाम का रिजल्ट, जानें कब मिलगा स्कोर कार्ड

IBPS PO Mains Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (पीओ/एमटी) के पद के लिए मेन एग्जाम का रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं. कैंडिडेट अपना रिजल्ट 16 फरवरी 2022 तक चेक कर सकते हैं.

IBPS PO Mains Result 2021: ऐसे चेक करें स्कोर कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की ऑफिशियल वेबासइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ‘Click here to View Your Result Status of Online Main Examination for CRP-PO/MTs-X’ पर क्लिक करें.

स्टेप 3: उम्मीदवार मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.

स्टेप 4: IBPS PO Result 2021 डाउनलोड करें.

जिन उम्मीदवारों ने इस एग्जाम में भाग लिया था उनका स्कोर कार्ड रिजल्ट जारी होने के एक सप्ताह बाद रिलीज किया जा सकता है. मेन्स में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. IBPS PO Interview Admit Card जल्द ही ibps.in पर जारी किए जाएंगे. आईबीपीएस ने मेन एग्जाम 22 जनवरी, 2022 को आयोजित किया था और एडमिट कार्ड 10 जनवरी 2022 को जारी किया गया था. IBPS PO Pre Exam 04 से 11 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया था और रिजल्ट 05 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था.

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कुल 4135 पदों पर भर्ती की जाएगी.

रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें