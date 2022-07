FMGE Result 2022: फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जून सत्र का रिजल्ट जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

FMGE Result 2022 for June session Out at nbe.edu.in: जो उम्मीदवार 04 जून को आयोजित हुए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (FMGE) 2022 में बैठे थे, वे एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर जून सीजन का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

