CBSE Class 10 Term 1 Result: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं टर्म-1 का रिजल्ट, स्कोरकार्ड को लेकर बोर्ड ने दी ये जानकारी

CBSE Class 10 Term 1 Result 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं के टर्म 1 परिणाम घोषित कर दिए हैं. लेकिन ये परिणाम सीबीएसई रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर नहीं आए हैं. स्कोरकार्ड संबंधित स्कूलों को मेल किया गए हैं. स्कूल प्रशासन अपनी आधिकारिक शिक्षा मेल आईडी के माध्यम से परिणाम को चेक कर सकते हैं और छात्र अपने-अपने संबंधित स्कूल प्रशासन से जाकर अपना स्कोरकार्ड ले सकते हैं.

Performance of Term 1 exam of class X has been communicated to the schools by CBSE. Only scores in theory have been communicated as internal Assessment /practical scores are already available with the schools.@EduMinOfIndia @dpradhanbjp @ncert @PTI_News @PIB_India @DDNewslive