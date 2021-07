CBSE 12th Results 2021 Live Updates: सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट का इंतजार आज खत्म, यहां चेक करें परिणाम

CBSE 12th Class Result Live Updates: सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्रों का रिजल्ट का इंतजार आज खत्म होने वाला है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 30 जुलाई को दोपहर 02 बजे कक्षा 12वीं (CBSE 12th Result 2021) का रिजल्ट घोषित करेगा. इस साल सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी. जिसकी वजह से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किए गए हैं. जिसकी वजह से बोर्ड टॉपर और मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा. बोर्ड के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन से मिले नंबरों से जो छात्र संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा.

CBSE Official website: सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट्स

> cbse.nic.in

> cbseresults.nic.in

> cbse.gov.in

> results.gov.in

How To Check CBSE Class 12 Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

> सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाएं.

> CBSE के होम पेज पर Results के लिंक पर क्लिक करें.

> नया पेज खुलने पर Secondary/12th से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

> रोल नंबर एवं मांगे गए क्रेडेंशियल की मदद से लॉग-इन करें.

> स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.

रिजल्ट के लिए Digiloker भी अच्छा ऑप्शन

इसके अलावा डिजिलॉकर (Digiloker) के माध्यम से भी रिजल्ट चेक किए जा सकते हैं. इसके लिए छात्र डिजिलॉकर वेबसाइट digilocker.gov.in पर जा सकते हैं या स्मार्ट फोन में प्ले स्टोर में जाकर डिजिलॉकर एप (Digilocker App) डाउनलोड कर सकते हैं.डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर सीबीएसई की मार्कशीट भी उपलब्ध होगी.

UMANG App पर भी चेक कर सकते हैं सीबीएसई रिजल्ट 2021

सीबीएसई परिणाम 2021 (CBSE Result 2021) घोषित होने के बाद अकसर हैवी ट्रैफिक के चलते बोर्ड वेबसाइट्स डाउन या क्रैश हो जाती हैं. ऐसे में छात्रों के सामने रिजल्ट चेक करने के कई विकल्प हैं. उनमें से उमंग मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी उमंग ऐप (UMANG app) भी शामिल हैं. जो एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज-आधारित स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है.

रिजल्ट से पहले छात्रों को यहां से लेना होगा रोल नंबर

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर फाइंडर लिंक जारी किया गया है. जिसकी मदद से छात्र अपना रोल नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं. बता दें कि रिजल्ट के लिए रोल नंबर लेना जरूरी है.

